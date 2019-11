De Andreea Archip,

Citește AICI detalii despre cum au votat românii din diaspora de la deschiderea urnelor

5 milioane de români nu mai locuiesc în România. Dar o urmăresc cu atenție, o pomenesc în postări pe FB, o descifrează în însemnele de pe iile bunicii pe care le poartă la sărbători, așa cum noi, cei de acasă, n-o mai facem de mult.

Și luptă pentru ea, de la distanță, la fiecare scrutin, când se adună la cozi. Cozile cu rezonanță comunistă au devenit astăzi ziduri ale democrației, ale demnității și dorului de țară.

Au fost multe lacrimi de frustrare la alegerile europarlamentare din această primăvară. Au fost șterse, dar urma lor a creat și mai multă înverșunare.

Diaspora e alături de România când muncește bine și ne face cinste, cum spun bătrânii, când dau din bucatele noastre străinilor și le povestesc obiceiurile, când le descriu țara noastră cu munți și mare ca pentru un catalog turistic. Dar diaspora e România mai ales când votează.

Cătălin Luchian, Berlin, Germania: „După ce am plecat, când aud vorbindu-se română, mi se pare neașteptat și frumos”

Cătălin Luchian, Berlin, Germania

„Merg la vot azi. O să fac aproape o oră până acolo, ca drum, și probabil va fi coadă. Dar merg. Nu am plecat din România pentru că nu am mai crezut în ea. După ce am plecat, cumva, am crezut mai mult în România și când aud româna vorbindu-se, mi se pare neașteptat și frumos. E așa, ca acasă. Merg la vot pentru că încă mai cred în România. Se spune că părinții și bunicii trebuie să meargă la vot pentru copiii lor. Azi simt că e cumva diferit. Azi merg la vot pentru părinții și bunicii mei și pentru toți oamenii care, alături de mine, încă mai cred în România, oriunde ar fi ei.”

Karina Mocanu, Bruxelles, Belgia: „Mi-aș dori ca în viitor, sora mea mai mică sa aibă singură motivația de a se întoarce în țară să urmeze o facultate”

„Trăind in Belgia, am impresia că viziunea de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în România este una mai cuprinzătoare, mai obiectivă, tocmai pentru că se analizează din exterior, la rece.

Sunt norocoasă să spun că oamenii cu care mă înconjor sunt permanent la curent cu actualitatea românească și mereu gata să se implice activ, atitudine cu care m-am “molipsit” și eu și o recunosc cu mândrie.

Pentru mine personal votul este ceva extrem de important, o îndatorire care consider că ar trebui să devină obligatorie. Am studiat științe politice și acum studiez comunicare, iar dacă este ceva ce am învățat din toate acestea, este că vocea fiecaruia contează, indiferent de context. Am votat de fiecare dată și votez și acum pentru că este metoda cea mai ușoară de a-mi exprima dorințele și speranțele pe care le am, pentru ca vreau să rămân conectată de România, de aceea este și datoria mea de a alege pe cineva care mă reprezintă.

Mi-aș dori să resimt aceeași motivatie pe care am avut-o când am plecat, însă de data aceasta direcționată către întoarcere.

Mi-aș dori ca în viitor, sora mea mai mică sa aibă singură motivația de a se întoarce în țară să urmeze o facultate, să aibă suficiente oportunități de carieră, să vadă că locul de unde a plecat are potențial și să aibă dorința de a-l dezvolta.

Simt că oamenii au devenit mai conștienți de însemnătatea votului si am încredere că schimbările în bine se vor vedea în viitorul apropiat.”

Ionela Săvescu, Emiratele Arabe Unite: „E liniștitor când, chiar dacă doar la coada pentru votare, auzi în jurul tău doar româna”

Ionela Săvescu, Dubai, Emiratele Arabe Unite

„La alegerile europarlamentare nu am putut să votez. În Dubai, duminica e zi lucrătoare, dar am stat la coadă cu orele, fără să reușesc să votez. Acum am stampila votat pe buletin chiar înaintea părinților mei de acasă. Am fost de sâmbătă.

Am plecat în urmă cu șase ani din România. Chiar dacă m-am stabilit aici, simt că sunt în continuare într-o călătorie, o călătorie a cunoașterii unei culturi atât de diferite de a noastră și a cunoașterii de sine.

Și cu cât Dubaiul e mai diferit de București, cu atât eu mă simt mai aproapiată de România, de acasă. Depărtarea te apropie de cine ești. Vorbesc engleza în fiecare zi, am ajuns și să gândesc în engleză.

Și e liniștitor când, chiar dacă doar la coada pentru votare, odată la câțiva ani, auzi în jurul tău doar româna. Votul meu e pentru „acasă”, oriunde în lumea asta mare pui ștampila.”

Alina Maria Granberg, Skjervoy, Norvegia: „A nu merge la vot «pentru că toți sunt la fel» e o gândire mult prea redusă”

Alina Maria Granberg, Skjervoy, Norvegia

„Deși locuiesc în Norvegia și am viața formată aici, consider că toți suntem fiii României, indiferent unde locuim în lumea asta. Și consider că toți avem datoria de a încerca să combatem corupția prin vot.

A nu merge să votezi «pentru că toți sunt la fel» este o gândire mult prea redusă. Îmi cer scuze pentru că sunt așa directă.

Sper ca România să fie o țara civilizată, normală! Unde corupția să nu își mai aibă culcuș. Pentru mine este trist să văd ce se întâmplă în tara în care m-am născut și în care am crescut.

Cu atât mai mult, cu cât am un copil care poate pe viitor își dorește să își formeze viața acolo. Haideți cu toții să votăm! Este dreptul nostru! Atâta timp cât nu facem asta, nu cred că avem niciun drept să ne plângem că nimic nu merge în România”.

Alexandra Vorobjeff, Helsinki, Finlanda: „Votez pentru o Românie responsabilă”

Alexandra Vorobjeff, Helsinki, Finlanda | Foto: Edustudio Helsinki și zmeisorii.ro

„Cetățenii din diaspora au obligația să voteze pentru familiile rămase acasă, pentru dreptul copiilor născuți în afara granițelor de a avea posibilitatea să trăiască într-o Românie normală. Votez pentru o Românie responsabilă, care să depună eforturi pentru atragerea comunităților din diaspora înapoi acasă.

Bianca Biro, Helsinki, Finlanda: „O schimbare înspre mai bine în România nu se poate face fără implicarea noastră a tuturor”

Bianca Biro | Foto: Edustudio Helsinki și zmeisorii.ro

„Cred foarte mult în puterea comunității, în responsabilitate și implicarea în schimbare. România este un ecosistem în care suntem cu toții importanți: fiecare categorie de vârstă, fiecare categorie socială, fiecare opinie și viziune, fiecare comunitate din țară sau din diaspora. Fiecare vot contează, tu contezi. O schimbare înspre mai bine în România nu se poate face fără implicarea noastră a tuturor, în fiecare sesiune de alegeri. Vino la vot, România poate fi mai mult!”

Diana Porumboiu, Helsinki, Finlanda: „România va fi mereu parte din noi, iar cei care au rămas în țară au nevoie de ajutorul nostru”

Diana Porumboiu | Edustudio Helsinki și zmeisorii.ro

„Este cel mai ușor să fim pasivi, să criticăm și să așteptăm ca ceva să se schimbe. Fie că am plecat temporar sau cu gândul că nu ne mai întoarcem, România va fi mereu parte din noi, iar cei care au rămas în țară au nevoie de ajutorul nostru. Cred că a nu merge la vot în diaspora se traduce prin egoism și indiferență.

De prea mulți ani auzim “nu am cu cine vota” însă această atitudine nu poate decât să ne ducă înapoi în timp, când cei care merg la vot neinformați fac răul cel mai mare.

Informați-vă din cât mai multe surse, analizați, gândiți logic și decideți cu mintea, nu cu sufletul. Există opțiuni așa că mergeți la vot!”

