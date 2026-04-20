Mai multe meme-uri cu șobolani și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, circulă pe rețelele sociale după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit despre devalizarea bugetului de stat și a folosit metafora unei cămări în care a găsit „șoricei și șobolani” după ce a aprins lumina. Trucajele au fost făcute cu Inteligența Artificială.

„PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat. Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”, a transmis PSD.

Partidul lui Grindeanu consideră revoltătoare declarațiile lui Bolojan si susține că „aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice”, dar și că „premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale”.

„PSD precizează că asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României”, se mai arată în comunicat.

„Ca atare, organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist”, au precizat social-democrații.

Aceștia spun că orice comportament care duce la crearea unui cadru ostil și ofensator din cauza convingerilor politice ale unor persoane înseamnă hărțuire și acest lucru trebuie sancționat conform legii.

„O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane”, au transmis social-democrații.

Ilie Bolojan a vorbit de șobolani, cu trimitere la PSD

Reamintim că, pe 17 aprilie, premierul Bolojan a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu, după 10 luni de guvernare.

„În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități.

„Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

