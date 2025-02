De la polițist la comediant. Florentin Păune, câștigătorul iUmor: „De regulă, îți ia 5 ani să îți găsești vocea în comedie”

Eșecul – cea mai mare lecție

Florentin consideră că cel mai mare noroc al său a fost că nu a reușit din prima. El consideră că a urcat prea curând pe scena de la iUmor, acum aproximativ 2 ani, având doar două numere pregătite înainte de apariția în fața juraților; „Pentru că a fost un fail total (n.r. – eșec), atunci mi-a dat un target. Trebuie să demonstrez că n-a fost o greșeală că am făcut asta, a fost o greșeală că m-am dus prea devreme. Am realizat cât de mult vreau să fac asta.” Iar în 2024, participând din nou la iUmor, a reușit să câștige.

Dacă ar fi avut success imediat, nu ar fi muncit atât de mult pentru a-și perfecționa stilul. El crede că e esential să eșuezi pentru a învăța din greșeli: „Trebuie să failuești atât de mult încât să vezi care sunt greșelile pe care poți să le faci. Că dacă îți merge totul bine din prima, tu, de fapt, n-ai învățat nimic. Doar ai avut noroc.”

Florentin Păune

Provocările comediei: efortul de a rămâne relevanți

Spre deosebire de muzică, unde un hit poate dura o viață întreagă, în comedie, materialul trebuie reinventat constat: „publicul știe deja glumele. Trebuie să aduci altceva, să te reinventezi.”

Pentru Florentin, iUmor a fost rezultatul a doi ani de muncă. Partea grea a venit abia acum, când este nevoit să se reinventeze, căutând constant glume noi. Această presiune de a veni mereu cu material nou și a căuta inspirația pentru noi glume este o mare provocare pentru un comediant.

Perfecționismul: Prieten și dușman

Un alt aspect al abordării sale este perfecționismul. Deși știe că nu o să-l atingă niciodată, consideră că acest ideal îl motivează să muncească din ce în ce mai mult: „Stiu că n-o să fiu mulțumit până la capăt niciodată, dar în același timp, chestia asta mă face mereu să lucrez și mai mult, și mai mult. Și cumva eu zic că poate fi un lucru bun”. Deși consideră că perfecționismul poate fi toxic pentru sănătatea mentală, acesta susține că perfecționismul este motivul pentru care muncește atât de mult.

Comedia l-a ajutat să depășească limitele proprii și i-a crescut încrederea în sine, un proces care îl provoacă și îl motivează continuu.

De asemenea, este un mare susținător al ideii că este important ca fiecare om să iasă din zona de confort, cel puțin o dată pe lună, pentru a învăța ceva nou despre sine: „Nu trebuie să ai succes, trebuie să ieși din zona de confort. Să te surprinzi pe tine”, îndeamnă el.

Una dintre cele mai mari provocări ale unui comediant este să rezoneze cu un public divers. Acesta explică că trebuie să mulezi glumele pe persoana cu care ești. Când ești cu un prieten, ai tendința să spui glumele cu vocea lui, pe când ești cu părinții și vrei să spui aceeași poveste, o îmbraci mai frumos: „Mereu te mulezi pe persoana cu care ești. Este important să vezi cum e amuzant pentru tine, dar și pentru publicul larg, și atunci nu ai un reper. Nu ai un prieten în sală, ai și un prieten și ai și părinții în sală. Și trebuie să le placă tuturor.”

Când o glumă devine prea mult

Un lucru foarte important pe care l-a învățat comediantul când face parte din această lume este că cu toții căutăm să facem glume, câteodată și când nu e locul. „E un mecanism pe care ți-l creezi de mic deja. Adică și când nu vrei, când îmi dai o informație, eu deja caut o glumă pentru informația aia. Poate n-o zic, dar în capul meu deja o lucrez”, explică Florin.

El consideră că uneori oamenii uită că este totuși o glumă: „Dacă tu vrei doar să ataci și s-o îmbraci sub forma unei glume, aia nu mai e glumă, dar dacă tu vrei doar să faci ca să faci o persoană să râdă.”

Acesta consideră că dacă te duci în subiectul de relație cu publicul, orice ar ieși o să fie fun. De asemenea, consideră că vulgaritatea ajută în anumite situații pentru că e ceva stângaci: îți e rușine cu chestia asta, și odată ce o spui, lumea parcă te cunoaște mai bine, te-ai arătat cumva mai mult, plus că atunci când vorbești un pic vulgar pare mai real. Pentru că dacă eu povestesc că eram cu mașina și a venit cineva și mi-a tăiat calea, dacă îl înjur, o să pară real, ei o să vizualizeze că mie chiar mi s-a întâmplat chestia asta.

Există și momente când acesta nu știe ce să spună pe scenă și consideră că mai bine tratează chestia asta decât să o ascundă: „Deja avem o premiză. Sunt atât de prost încât nu știu ce să vă spun. Deja am setat o idee și după pot să mă duc în altă zonă. Să căutăm împreună ce să spun eu.”

Diferența dintre un show de stand-up și open mic

Tânărul artist subliniază diferențele esențiale între un show de stand-up și un open mic, evidențiind natura pregătită a comediei în cadrul unui spectacol profesionist comparativ cu flexibilitatea unui open mic: „Ca MC, nu știi niciodată ce urmează. Te duci acolo fără să ai o idee clară, iar în stand-up, glumele sunt lucrate, cu un ritm, o tonalitate, o intonație – e mult mai mult în spate”, explică Florentin Păune.

La open mic, însă, abordarea este diferită. Comediantul simte că trebuie să trateze „elefantul din cameră”, adică să adreseze subiectele sau situațiile care au fost deja abordate înainte pe scenă de către un alt comediant și să transforme un subiect greu într-o glumă care să facă lumea să râdă: „De asta la open mic este cu intrare liberă, pentru că nu vreau să pun presiune pe oamenii care vor doar să încerce asta. Pentru că odată ce plătești un preț, sunt alte așteptări.”

Pentru Florentin, pregătirea pentru open mic începe încă de luni, atunci când discută cu partenerul său, Moise, despre cum să promoveze evenimentul și să atragă publicul: „Facem un promo marți și unul joi, în ziua spectacolului, iar miercuri pregătim lista de participanți ca să aibă timp cei care urcă să-și pregătească emoțiile 24 de ore, să vedem în ce ordine îi urcăm, să vedem dacă e ceva săptămâna asta, poate îl facem tematic.”

Înscrierile se fac pe mail. Se poate înscrie oricine. Tânărul consideră că stand-upul a luat amploare pentru că la început primeau 20-30 de mailuri săptămânal la open mic, iar acum sunt undeva la 80-100: „Competiția mai mare o să facă și nivelul de glume să fie mai înalt.”

La astfel de show-uri este important să te mulezi pe public: la open mic ai tendința să ai energie, ca la concert, dar când vezi că publicul are energia jos, vrea doar să fie chill, mi se pare că decât să încerc să trag toată lumea într-un alt film, de ce să nu mă mulez eu pe filmul lor.”

Păune a pornit de la opener, iar acum a trecut la nivelul de middler, care înseamnă că ești mai mare pe afiș și stai mai mult timp pe scenă: „E o meserie, nu îmi vine să cred că pot să fac asta ca job și să trăiesc doar din asta.”

Viața din spatele scenei: Comedie și producție

Pe lângă spectacolele sale de stand-up, Florentin lucrează și la Comedy Box, o platformă online dedicată comediei din România. Acolo sunt urcate podcasturi, emisiuni, iar abonamentul este de 7 euro pe lună. „Se muncește mult la produsul ăsta. Multe nopți n-am dormit ca să iasă o emisiune în care eu nu apar”, spune el.

Inspirația din viața reală

Florentin consideră că inspirația pentru glume vine din viața de zi cu zi. „Trebuie să te inspiri din ceea ce se întâmplă în jurul tău. Fiecare glumă pe care o scriu pleacă de la un sâmbure de adevăr din viața mea. Altfel, nu poți crea ceva autentic.”

Acesta adaugă că acest proces continuu de creare și reinterpretare poate fi obositor: „Acum simt mai multă presiune pentru a veni cu material nou. Se cere mai mult decât înainte.”

Scrierea de glume și inspirația: un proces continuu

În ceea ce privește procesul de scriere, Florentin este constant implicat în dezvoltarea materialului său: „Nu cred că am o zi în care să nu scriu câteva glume. Chiar dacă nu ajung pe scenă cu ele, mă străduiesc să creez un mecanism care să mă ajute să scriu mai ușor și mai rapid. Este ciudat că, pentru a găsi idei bune, ajung să nu mai fac altceva în viața mea. Mă duc să iau pâine doar pentru a căuta inspirație pentru glume. Este esențial să te inspiri din viața reală, din ceea ce se întâmplă în jurul tău.”

Adevărul din spatele fiecărei glume

Pentru Florentin, fiecare glumă trebuie să aibă un „sâmbure de adevăr” din perspectiva sa personală: „Dacă tu scrii mereu glume și scrii, și scrii, și scrii, la un moment dat nu mai înțelegi ce e amuzant și ce nu. Te iei doar după reacția oamenilor. Pentru că e prea mult pentru tine.”

Când emoțiile te dau de gol

Emoțiile pot fi constructive, spune Florentin. Ele trebuie să fie tratate, nu ascunse: „Oricum te văd că ai emoții, dar tu poți să le spui că ai emoții. Oamenii o să aprecieze că ești onest cu ei și o să empatizeze. Dacă îți tremură mâna și vrei să te dai și șmecher, să te pui deasupra publicului, atunci poate să fie o problemă. Oamenii văd. Îți tremură mâna, nu te mai da șmecher.”

De asta cumva și glumele trebuie să se ducă într-o zonă în care oamenii să se regăsească sau să fi tu foarte interesant.

Acesta mărturisește că încă are emoții și se bucură că n-a scăpat de asta: „Cred că nu sunt ca atunci incontrolabile, sunt emoții cu care te-ai obișnuit. Pentru că e cumva aceeași emoție.” Păune își amintește de o experiență în care din cauza emoțiilor a uitat tot ce are de zis, a uitat unde a rămas cu gluma și ce glume mai are: „Până la urmă am scos-o la capăt, a fost un moment pe care n-o să-l uit.”

Provocările unui debut: Experiențe mai puțin plăcute

Florentin povestește despre un moment dificil din cariera sa, când a urcat pe scenă în fața unui public de 100 de persoane, iar glumele nu au avut succes; „A doua zi am plecat în turneu, la un show cu 900 de oameni, să deschid pentru niște comedianți mari (Sorin, Toma și Popescu) și acolo râdeau toți.”

El consideră că este mult mai ușor cu mai mulți oameni decât cu mai puțini: Să faci la 20 de oameni care 10 nu te ascultă și 2 sunt beți, să vezi atunci.”

Păune preferă să aibă o sală în care e orbit de reflector și nu vede decât maxim primul rând, pentru că dacă vede o persoană care nu râde și are o față tristă, îi intră puțin în cap. Pe când dacă nu îi vede deloc și aude un singur râs, el reușește să își ia validarea că e bine ceea ce face. El dezvăluie că există anumite trucuri și repere să nu se uite în ochii publicului, să se uite mereu un pic deasupra.

Fiecare pas contează: „Aveți răbdare”

Pentru viitori comedianți, el are un sfat: „Aveți răbdare. Mie mi-a luat 6 luni doar să învăț să dau stativul la o parte din fața mea. Dar acum văd oameni care, după 3 luni, sunt deja mai buni decât eram eu atunci.”

Florentin Păune consideră că nu ții minte show-urile bune și asta e si ideea în stand-up. Ce te face dacă nu râde lumea? El spune că asta te face să nu dormi noaptea și să scrii mai bine și mai mult: „Când nu râde nimeni și stai pe scenă 10 minute, nu ai niciun somn, că a doua zi ai iar 10 minute și ai aceleași 10 minute, că alte glume nu mai ai.”

