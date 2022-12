Instanţa supremă a decis ca Danileţ să fie sancţionat doar cu „avertisment”.

„Admite recursul declarat de domnul judecător Danileţ Vasilică-Cristi împotriva Hotărârii nr. 28J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM în dosarul nr. 25/J/2021. Casează în parte Hotărârea nr. 28J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM în dosarul nr. 25/J/2021″, se arată în decizia instanţei.

Decizia Înaltei Curţi este definitivă. „În baza art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004, aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător la Tribunalul Cluj – sancţiunea disciplinară constând în avertisment pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din aceeaşi lege. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. Definitivă”, se mai arată în decizia instanţei.

Cristi Danileţ mai are două decizii de excludere din magistratură din partea CSM. În mai, secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii l-a exclus pentru a doua oară din magistratură pentru „abateri disciplinare, constând în apartenenţa la o formaţiune politică şi desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu”.

Două luni mai târziu, Danileț a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, „pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență”, conform Hotnews.

Cristi Danileţ: Am fost suspendat degeaba

Cristi Danileţ a reacţionat, într-o postare pe Facebook, după decizia definitivă a Înaltei Curţi, unde precizează că a fost suspendat din funcţie imediat după decizia CSM de anul trecut.

„Deși soluția nu era definitivă, am fost imediat suspendat din funcție: adică mi s-au luat dosarele penale (astfel că judecata a fost reluată de la zero de alți judecători), am fost oprit să mai merg la serviciu și am fost lăsat fără niciun fel de venituri (deși am o mamă și o fiică în întreținere). Noroc cu bunii mei colegi care au făcut, lunar, chetă ca să mă pot descurca”, a scris Danileţ, pe Facebook.

Completul de 5 judecători al ÎCCJ a decis că sancțiunea dată de CSM este greșită și a schimbat-o în avertisment, adică cel mai puțin severă din cele șase sancțiuni posibile. Interesant, pe 16 decembrie intră în vigoare o nouă lege privind statutul magistraților: fapte de genul celei comise de mine și pentru care am fost sancționat, totuși, nu vor mai fi abateri. Așadar, am fost suspendat degeaba. Cristi Danileţ:

„Şi, totuși, nu pot să mă întorc la locul de muncă, pentru că între timp CSM a mai dat două sancțiuni împotriva mea, tot cu excludere și tot cu suspendare pe parcursul soluționării recursului. Urmează recursurile și acolo, după ce CSM mi-a comunicat cu mare întârziere motivarea soluțiilor”, mai transmite Danileţ.

Fostul magistrat a devenit cetățean al Republicii Moldova în noiembrie.

Pe 13 decembrie 2021, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileţ de la Tribunalul Cluj, pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare.

„Azi, s-a decis excluderea mea din magistratură de către CSM pentru două filmuleţe publicate anul trecut pe Tik Tok: într-unul tai gardul viu de acasă, în celălalt curăţ o piscină. Nu am făcut atunci nicio afirmaţie în legătură cu Justiţia şi imaginile nu au legătură cu profesia. Este fix viaţa mea privată, pentru care nu înţeleg să dau socoteală nimănui”, spunea Danileţ, în decembrie 2021.

