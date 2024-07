În reacția oficială pentru Pagina de Media, Lidl transmite că speră ca gestul făcut la festival, în weekend, de Sânziana Negru să fie o lecție pentru toți „în ceea ce priveşte combaterea risipei alimentare”.

„Suntem întristaţi de ceea ce ea şi partenerul ei au făcut şi, mai ales, nu înţelegem de ce. Aşteptarea noastră este ca o persoană cu care am mai avut colaborări punctuale în decursul ultimilor ani să fie familiarizată cu ceea ce presupune risipa alimentară şi cu demersurile noastre de combatere a risipei, demersuri vizibile în social media, mediul în care activează”, a transmis magazinul.

Și a continuat: „Pentru noi, acest gest este motiv al încetării unor potenţiale viitoare colaborări. Sperăm ca acest incident să fie o ocazie în plus pentru ca fiecare dintre noi să conştientizeze încă o dată, de câte ori ajunge în situaţia să arunce mâncare, să îşi ia propriile lecţii în ceea ce priveşte combaterea risipei alimentare şi acţiunile pe care le poate face în acest sens”.

Sânziana Negru, surprinsă când a aruncat la gunoi produsele magazinului

La festivalul Electric Castle care a avut loc la Cluj, în weekend, Sânziana Negru, care are peste 433.000 de urmăritori pe Instagram și care a câștigat emisiunea „America Express” 2023, și iubitul ei, Ștefan Floroaica, au filmat un clip de promovare pentru magazinul Lidl, pe care mai târziu l-au șters din mediul online.

După ce au realizat filmarea, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au aruncat la gunoi întreaga pungă cu produse. Pe TikTok, Avram Grigore susține că i-a văzut pe cei doi făcând asta, ba chiar s-a dus la gunoi să vadă punga cu produse, pe care a și arătat-o pe Instagram.

„Oamenii mei filmau pe acolo nu știu ce, au făcut ceva unboxing, arătau produse, aveau o ditamai plasa de produse din magazinul respectiv. Efectiv oamenii au terminat de filmat, s-au dus cu punga, ea, că ea e mai importantă un pic (…) și a aruncat-o la gunoi”, a spus el pe TikTok.

Ștefan Floroaica explică de ce au aruncat la gunoi produsele Lidl

După criticile primite în online, Ștefan Floroaica a reacționat. Și-a luat vina asupra lui, a explicat că el a aruncat produsele Lidl la gunoi, că acestea nu mai puteau fi consumate. „Aveam de făcut un material pentru un brand, nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată, (….) ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse iar eu să le identific. Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video.

Deci cumva le-am văzut cu scop de a crea acel video, cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu.

Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse. Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla”, a transmis el pe TikTok. Până la acest moment, Sânziana Negru nu a făcut declarații.

