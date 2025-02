Sânziana Negru se bucură de o nouă vacanță, de această dată într-o destinație spectaculoasă din Arabia Saudită. Deși vacanța promitea peisaje de vis și experiențe unice, creatoarea de conținut a trecut prin momente tensionate încă de la sosirea în țară. La aeroport, aceasta a fost oprită de autorități și interogată mai multe minute, iar în final i-a fost confiscată drona, un obiect esențial pentru ea, folosit pentru a captura cadre impresionante din locurile vizitate.

„Într-un birou cu mulți bărbați care abia vorbeau engleză, încercând să explic ca nu-s spion”

„S-o luăm de la aeroport, unde mi-au confiscat drona. Căci ce să vezi, m-am informat dacă am voie cu ea într-o țară arabă? Nu. Am ajuns ca fraiera interogată de tot aeroportul? Da. Am pierdut o grămadă de timp, într-un birou cu mulți bărbați care abia vorbeau engleză, încercând să explic ca nu-s spion”, a povestit Sânziana Negru pe rețelele de socializare.

Chiar dacă experiența de la aeroport a fost una neplăcută, Sânziana a reușit să-și recapete buna dispoziție odată ce a ajuns la cazare, într-un peisaj de-a dreptul ireal. Vedeta a ales să exploreze AlUla, o regiune impresionantă din nord-vestul Arabiei Saudite, cunoscută pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase și siturile arheologice de mare valoare. Printre cele mai faimoase atracții din zonă se numără Hegra (Madain Salih), primul loc din Arabia Saudită inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, dar și Jabal Ikmah, supranumit „biblioteca în aer liber” datorită inscripțiilor sale antice.

Deși începutul călătoriei a fost marcat de incidente neplăcute, influencerița și-a continuat aventura, împărtășind cu fanii imagini spectaculoase din această destinație de poveste. Cu peste 430.000 de urmăritori, Sânziana Negru continuă să inspire prin fotografiile sale, transformând fiecare călătorie într-o adevărată lecție de explorare și frumusețe.

