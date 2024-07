Un scandal de proporții a izbucnit în mediul online, pe TikTok. Protagoniștii sunt influencerița Sânziana Negru, care are peste 433.000 de urmăritori pe Instagram și care a câștigat emisiunea „America Express” 2023, și iubitul ei, Ștefan Floroaica. Amândoi au participat în acest weekend la festivalul Electric Castle, care are loc în Bonțida, la Cluj.

La festival, cei doi au filmat un clip de promovare pentru magazinul Lidl. Ea le spunea fanilor că merge să cumpere o plasă cu diverse produse de la Lidl, urmând ca iubitul ei să ghicească conținutul. Printre cumpărături s-au numărat și un pui la rotisor, cârnați, chipsuri, covrigi, limonadă, scrie Pagina de Media.

Sursa video: Youtube

După ce au realizat filmarea, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au aruncat la gunoi întreaga pungă cu produse. Pe TikTok, Avram Grigore susține că i-a văzut pe cei doi făcând asta, ba chiar s-a dus la gunoi să vadă punga cu produse, pe care a și arătat-o pe Instagram.

„Oamenii au terminat de filmat, s-au dus cu punga și au aruncat-o la gunoi”

Gestul celor doi a fost aspru criticat de acesta, într-un clip pe TikTok, unde a povestit întreaga scenă. „Eram aseară la Electric și în toată aglomerația și în toți oamenii ăia vezi și oameni cunoscuți, oameni care sunt prezenți pe internet. În toată marea de oameni i-am văzut pe acești doi indivizi. (…)

Oamenii mei filmau pe acolo nu știu ce, au făcut ceva unboxing, arătau produse, aveau o ditamai plasa de produse din magazinul respectiv. Efectiv oamenii au terminat de filmat, s-au dus cu punga, ea, că ea e mai importantă un pic (…) și a aruncat-o la gunoi. (…)

Eu m-am dus cu prietenii mei la gunoi ca să fiu sigur că erau produse, efectiv produsele pe care le-au filmat. Eu înțeleg că nu ai unde să le iei cu tine, dar ieșeai afară, în față, la festival, și dădeai punga la o doamnă care vindea porumb”, a transmis el.

Pe rețelele de socializare, oamenii au avut cuvinte dure la adresa Sânzianei Negru și a lui Ștefan Floroaica, după ce au aruncat punga cu produse Lidl la gunoi. „Sânzi, este foarte dezamăgitor pentru noi, cei care te urmărim de ani de zile și aveam impresia ca ești altfel… nici nu știu ce e mai rău, detașarea asta de realitate, waste-ul sau faptul ca practic înjosești brandul care te plătește (produsele lor sunt bune de aruncat la gunoi)?….”, a fost mesajul unei urmăritoare pentru Sânziana Negru, care a șters de pe Instagram clipul în care promova produsele Lidl pe care ulterior le-a aruncat la gunoi.

„Ce s-a întâmplat Sânziana cu sustenabilitatea, cu salvarea planetei, cu ajutarea oamenilor, cu strângerea gunoaielor? E dezamăgitor pentru că acum realizează mulți că ce afișezi online e total opusul a ceea ce ești”, a scris altcineva.

Ștefan Floroaica explică de ce au aruncat la gunoi produsele Lidl

După criticile primite în online, Ștefan Floroaica a reacționat. Și-a luat vina asupra lui, a explicat că el a aruncat produsele Lidl la gunoi, că acestea nu mai puteau fi consumate. „Aveam de făcut un material pentru un brand, nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată, (….) ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse iar eu să le identific.

Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva le-am văzut cu scop de a crea acel video, cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi.

Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse. Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla”, a transmis el pe TikTok. Până la acest moment, Sânziana Negru nu a făcut declarații.

Reacția Lidl după ce Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au aruncat produsele la gunoi

Pe pagina de Instagram, Lidl a primit o mulțime de mesaje de la urmăritori, care cer magazinului o poziție oficială cu privire la incidentul cu Sânziana Negru de la festivalul Electric Castle. Un răspuns a fost oferit: „Am aflat cu tristeţe, din social media, despre gestul Sânzianei şi al partenerului ei, pe care nu ni-l explicăm.

Lidl este partener fondator al Reţelei Băncilor pentru Alimente, iar combaterea risipei alimentare este un pilon foarte important al strategiei noastre de sustenabilitate. Implementăm constant măsuri antirisipă în operaţiunile noastre şi susţinem

Băncile pentru alimente atât cu produse, cât şi financiar pentru a îşi putea extinde infrastructura. Ne încurajăm clienţii să reducă risipa alimentară prin campanii, postări, tips and tricks despre cum poţi folosi alimentele rămase în frigider, prin acţiuni de vânzare accelerată a produselor care se află aproape de ieşirea din perioada de valabilitate sau prin mesaje afişate în magazinele noastre. Urmează să avem o discuţie cu Sânziana pe această temă şi vom analiza şi reevalua colaborarea cu ea”.

