Averea premierului Ludovic Orban constă dintr-o casă de vacanţă, un autoturism şi două depozite bancare.

Raluca Turcan, vicepremier, deţine un apartament de 102 mp în Sibiu, achiziţionat în anul 2017 alături de soţul ei, Valeriu Turcan, două terenuri (unul de 3.000 de mp în Limanu, județul Constanța și unul în Gruiu, județul Ilfov, la care este copropietar), un autoturism Toyota din 2008 și bijuterii în valoare de 12.000 de euro! Raluca Turcan și soțul ei mai au conturi de peste 350.000 de lei și 190.000 de euro, fonduri de investiţii în valoare de 125.000 de lei, dar şi un credit de 11.361 lei contractat în anul 2014.

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, deține trei terenuri obţinute din donaţii. Mai are, în copropietate, o casă de 130 de mp, obținută tot prin donație, dar și un apartament de 120 de mp, achiziționat prin credit. Are un cont de 350.000 de lei, un împrumut de 36.000 de euro dat unei persoane fizice şi un credit de 303.000 de euro. Anul trecut a trăit din indemizaţia de senator care este 2.240 de euro pe lună si a mai obţinut 300.000 de lei din vanzarea unui imobil.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a obţinut venituri de peste 560.000 de lei din activitatea de avocat și 118.107 lei venituri din indemnizaţia parlamentară. Cătălin Predoiu deţine trei conturi bancare, două însumând 28.458 de lei şi unul de 743 de euro. El mai deține ceasuri, obiecte de artă, tablouri şi cărţi în valoare totală de 15.000 de euro, dar şi un autoturism Honda Civic din anul 2019.

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a înregistrat, în 2018, venituri de peste 260.000 de lei din activităţi diplomatice, didactice sau din drepturi de autor. Bogdan Aurescu mai dispune de trei apartamente situate în Bucureşti, dobândite în 1991, 2011 şi 2014, dintre care unul este pe numele soţiei. Totodată, acesta are pe numele său un autoturism Mini cumpărat în 2018. În conturile bancare, Bogdan Aurescu are depozite de peste 115.000 de euro, de peste 250.000 de lei, dar are și un împrumut de 58.000 de euro.

Nicolae Ciucă, ministrul Apărării deține două terenuri și o casă de 232 mp, deținute în copropietate cu soția, precum și o mașină Toyota Corolla, fabricată în 2006. Nicolae Ciucă are împrumuturi însumate de 380.000 de lei

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, deține un teren agricol de 1.000 de metri pătraţi cumpărat în 2013 şi un apartament de 61 de metri pătraţi, moştenit. De asemenea, ministrul a trecut în declaraţia de avere un album papal cu o valoare estimată la 6.000 de euro. În document mai apar economii de 450.000 de lei şi 31.000 euro. Marcel Vela mai are depusă, la diferite bănci, suma totală de peste 151.000 de lei. Ministrul are şi un împrumut de 38.000 de lei contractat în 2018.

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, deține o casă de 335 de mp, un apartament luat în 2019 prin credit și două mașini. De asemenea, pe numele ministrului figurează două autoturisme mărcile Mercedes Benz şi Volvo, an de fabricaţie 2009 şi, respectiv, 2012. Lucian Bode are credite de 317.465 de lei si 32.504 de euro.

Violeta Alexandru, minstrul Muncii și Protecției Sociale,deţine un apartament de 62 de metri pătraţi, cumpărat în 2015, în coproprietate cu soţul ei, un autoturism Honda Accord fabricat în 2007 şi un teren agricol de 0,8 hectare, moştenit în anul 2007. Are un credit de 55.0000 de euro, iar la venituri realizate în ultimul an fiscal încheiat a declarat suma totală de 195.699 de lei.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are un teren intravilan de 1.700 de metri pătraţi şi un teren agricol de 4.100 de metri pătraţi,, dar şi o casă de 280 de metri pătraţi şi două apartamente de 71 şi, respectiv, 51,47 metri pătraţi, toate bunurile fiind deţinute în coproprietate cu soţia sa. Adrian Oros mai deţine şi două autoturisme, unul – marca BMW – fabricat în 2009 şi un altul – marca Skoda din anul 2018, cumpărat în leasing. Are un împrumut la bancă de 100.000 de euro contractat în 2008.

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, are șapte terenuri, în suprafață totală de 1.549.753 mp, dar și două case: una de 130 de mp si una de 524 de mp. Controversata casă de 910 mp, despre care Ion Ștefan a susținut că ”a greşit constructorul o grindă şi a ieşit mansarda etaj”, nu apare în declarație de avere. Are un depozit bancar 300.000 de euro luat anul acesta. Nu are datorii, nici credite.

Monica Anisie, ministrul Educației, deţine un apartament, o casă de vacanţă, trei autoturisme şi două terenuri. Monica Anisie a avut venituri de peste 70.000 de lei din salarii și de 600 de lei din arendă. Are două carduri de credit – unul de 20.000 de lei, iar altul de 5.800 de lei. Datoriile la bancă însumează 190.000 de lei.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, are, în coproprietate cu soția, două locuinţe și patru terenuri agricole şi intravilane cu o suprafaţă totală de peste 19.000 de metri pătraţi, obiecte de artă în valoare de 30.000 de euro.

De asemenea, actualul ministrul al Culturii are un autoturism Mercedes Benz A Class, fabricat în 2011, obiecte de artă şi cult în valoare de aproximativ 30.000 de euro, bijuterii în valoare de circa 6.000 de euro şi ceasuri în valoare de aproximativ 8.000 de euro

Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, deţine un autoturism marca BMW X3, din 2014, şi are trei carduri de credit şi unul de salarii, depozitele fiind în valoare totală de 106.630 de lei. Mai are două împrumuturi, unul în

valoare de 208.800 de lei, şi unul către tatăl său, Dumitru Stroe, de 60.000 de lei, din care a restituit 40.000 de lei.





