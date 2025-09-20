DefCamp 2025: București, hub regional de securitate cibernetică la Parlament

Conferința în cifre

În contextul în care amenințările cibernetice evoluează rapid, DefCamp își propune să abordeze provocările actuale și viitoare. Evenimentul va acoperi subiecte precum impactul inteligenței artificiale, deepfake-urile și noile riscuri digitale.

DefCamp a crescut semnificativ de la prima sa ediție în 2011. În cei 14 ani de existență, evenimentul a atras peste 15.000 de participanți din 60 de țări și peste 150 de orașe.

Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp, subliniază importanța crescândă a securității cibernetice: «În 2011, securitatea cibernetică era o noțiune puțin cunoscută în România. În 2025, a devenit o necesitate într-o lume în care digitalizarea este deja normalitate. Asistăm la o accelerare fără precedent a fenomenelor precum deepfake-urile și conținutul generat de inteligența artificială, care schimbă radical peisajul digital.»

Program și noutăți

Agenda ediției din 2025 include:

Prezentări despre impactul AI și noile riscuri digitale

Peste 10 competiții practice

Sesiuni strategice pentru sectorul public și privat

O noutate importantă este introducerea sesiunilor de dezbatere dedicate industriilor. Acestea vor oferi o platformă de dialog între reprezentanți din mediul privat și public și experți în securitate cibernetică.

Experți internaționali

Peste 50 de specialiști recunoscuți la nivel global vor susține prezentări. Printre aceștia se numără:

Inbar Raz, VP of Research la Zenity, care va vorbi despre atacurile de tip 0-click facilitate de asistenți AI

Johnny Xmas, care va prezenta descoperirea unui atac supply-chain

Dr. Kang Li, CTO al CertiK, care va analiza vulnerabilități în Intel SGX și AMD SEV

Klara Kim, care va aborda securizarea nanosateliților CubeSat

Matthew Caplan de la Orange Cyberdefense, care va explora provocările conformității cu reglementările

Hacking Village

Zona practică a conferinței, Hacking Village, va găzdui peste 10 competiții de securitate cibernetică. Acestea vor acoperi domenii precum IoT hacking, OSINT, electronică și cloud.

DefCamp Capture the Flag (DCTF) rămâne competiția centrală, atrăgând echipe din întreaga lume.

Importanța strategică

Marius Maican, Technology Director Orange Romania, partener al evenimentului, subliniază rolul DefCamp: «Securitatea cibernetică nu mai este doar despre protejarea datelor personale ale clienților sau a resurselor individuale ale unui business. AI-ul nu mai este doar o inovație importantă pentru societate. Ci este folosit în moduri foarte avansate din ce în ce mai des de atacatori.»

El adaugă: «România are din ce în ce mai multe talente tinere în cyber ce pot umple deficitul de experți în domeniu. De aceea suntem partenerii acestei inițiative importante, DefCamp, de ceva vreme – e locul care poate atrage și forma noi specialiști, dar și în care putem inova pentru viitorul rezilienței cibernetice.»

DefCamp acționează pe trei direcții principale:

Dezvoltarea comunității de profesioniști Implicarea factorilor de decizie Creșterea nivelului de conștientizare asupra riscurilor cibernetice

Conferința abordează subiecte de actualitate precum:

Evoluția fenomenului deepfake și «vibe hacking»

Criptografia cuantică

Strategii bazate pe Zero Trust și Identity-First Security

Reziliența infrastructurilor critice

Securitatea în sectorul financiar

Organizare și parteneri

DefCamp 2025 este organizat de Asociația Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România (CCSIR), cu sprijinul Orange România ca partener principal. Adobe și Bit Sentinel sunt parteneri Gold ai evenimentului.

Conferința se poziționează ca un barometru al securității cibernetice în regiune, aducând în prim-plan subiecte care influențează direct mediul de afaceri și societatea. Printre acestea se numără inteligența artificială, OSINT, atacurile asupra infrastructurilor critice și reglementările europene NIS2 și DORA.

În 2024, audiența DefCamp a fost diversă, incluzând:

29% ingineri de securitate

12% manageri

10% din domeniul educației

6% lideri executivi

5% auditori și consultanți

5% operațiuni IT

4% ingineri software

10% vânzări și marketing

3% cercetători

16% alte roluri

Prin combinația de prezentări de top, competiții practice și sesiuni de dialog, DefCamp își propune să pregătească ecosistemul digital pentru provocările cibernetice în continuă evoluție. Evenimentul consolidează poziția României pe harta globală a securității cibernetice și oferă o platformă unică pentru schimbul de cunoștințe și inovație în domeniu.

Conform def.camp, DefCamp a evoluat de la un eveniment local la un reper în Europa Centrală și de Est, contribuind semnificativ la dezvoltarea comunității de securitate cibernetică din regiune.

