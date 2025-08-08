Depășirea cu 30% a deficitului bugetar preconizat inițial survine pe fondul majorării cheltuielilor militare până la cel mai înalt nivel de la prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991, și în contextul în care mulți oficiali ruși avertizează în privința intrării Rusiei în recesiune.

Deficitul a crescut cu 1,2 trilioane de ruble (15 miliarde de dolari) doar în luna iulie. Potrivit Ministerului rus de Finanțe, cauza principală este „scăderea prețului mediu al petrolului”.

În doar șapte luni, Guvernul rus a cheltuit deja 25,2 trilioane de ruble (316 miliarde de dolari) din bugetul federal anual de 42,3 trilioane de ruble (530 miliarde de dolari), în condițiile în care urmează alte cinci luni de cheltuieli uriașe.

Veniturile din iulie au fost modeste, de numai 2,7 trilioane de ruble (33,8 miliarde de dolari), în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 3,9 trilioane de ruble (48,9 miliarde de dolari), o creștere semnificativă față de cele 3,2 trilioane de ruble (40,1 miliarde de dolari) din iunie.

În timp ce Ministerul rus de Finanțe susține că totul decurge „conform programului”, o analiză asupra situației bugetare arată o imagine diferită, adică sumbră. În termeni nominali, veniturile au crescut cu doar 2,8% față de anul precedent, în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 20,8%. În termeni reali, ajustate la inflație, veniturile au scăzut.

Veniturile din petrol și gaze, care reprezintă încă aproximativ o treime din veniturile federale, s-au redus cu 18,5% în primele șapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Fostul consilier guvernamental Vladimir Milov a declarat în iunie că statul rus își epuizează rezervele făcute înainte de război pentru a acoperi un deficit bugetar în creștere și a-și finanța invazia din Ucraina.

Prețurile cresc în Rusia, iar Milov atribuie această situație sancțiunilor, izolării economice și perturbării lanțurilor comerciale.

„Creșterea prețurilor angro este determinată de factori interni: inflație, comerț costisitor, logistică scumpă cu Asia și multe altele”, a spus economistul rus. „Dar cauzele profunde ale creșterii prețurilor se află la un nivel complet diferit – sancțiuni, izolare și defalcarea lanțurilor comerciale”, a adăugat el.

Președintele american Donald Trump se bazează pe declinul economic al Rusiei pentru a-l face pe liderul Vladimir Putin să cedeze și să accepte oprirea războiului din Ucraina. Potrivit lui Trump, economia rusă este „moartă”.

