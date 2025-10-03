Doar cel de-al cincilea, Ni Ni, în vârstă de aproximativ 20 de ani, ar putea rămâne să încânte publicul care vine la Constanța, după ce în urmă cu câteva luni a murit Chen Chen.

Delfinariul din Constanța caută noi mamifere

„Nu ştiu cum vom face în anii următori sau dacă vom putea continua, dacă ne vom putea permite, dacă partea ucraineană va mai rămâne, cum vom achiziţiona sau nu delfini”, spune directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (CMSN), Dănuț Dincă.

Administrația delfinariului din Constanța a explorat diverse opțiuni pentru a aduce noi delfini. S-au purtat negocieri până în Cuba, însă fără succes.

„Noi am cerut cinci delfini aici. În Cuba, la oferta pe care au găsit-o cei de acolo era undeva la 200.000 de dolari delfinul. Când am luat paşii care trebuiau făcuţi, ne-am lovit de nişte greutăţi, greutăţi legate de nişte embargouri ale SUA către Cuba”, explică Dincă.

În ciuda incertitudinilor, delfinariul de la Constanța nu rămâne inactiv. Se construiește un nou bazin, în speranța că vor fi aduși noi delfini.

Consiliul Județean anunță demersuri pentru a popula Delfinariul din Constanța

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța ar putea primi cinci delfini noi, conform anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, potrivit publicației locale CT News.

Autoritățile județene sunt în negocieri cu reprezentanți din Ucraina pentru a asigura continuarea spectacolelor cu delfini până la sfârșitul anului.

În paralel, se poartă discuții cu proprietari privați din străinătate pentru achiziționarea a cinci delfini noi.

„Cei din Cuba nu mai vin, din cauza embargoului. În prezent verificăm actele pentru cinci delfini pe care i-am putea primi, dar care nu sunt antrenați și nu pot susține spectacole la nivelul celor din Ucraina. Până la 31 decembrie se continuă demonstrațiile”, spune Ionela Costache, directoarea de cabinet a președintelui CJC.

Delfinariul, una din cele mai populare atracții turistice din Constanța

Autoritățile locale din Constanța încearcă să asigure atât continuitatea spectacolelor, cât și dezvoltarea pe termen lung a delfinariului. Acesta reprezintă una dintre cele mai populare atracții turistice din județ.

Președintele CJ Constanța nu exclude posibilitatea continuării colaborării cu partea ucraineană, cu condiția menținerii acelorași termeni ca până acum.

În mai 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina, Delfinariul din Constanța a găzduit patru delfini (Veterok, Marucya, Maya și Kiki) și trei lei de mare (Mary, Zosya și Alex). Delfinii, antrenați special pentru spectacole, aparțin unei companii ucrainene renumite în domeniu.

