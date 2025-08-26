„Poate ar trebui să îi trateze ca pe Washington D.C., Groenlanda sau Canada când a preluat mandatul”, a declarat Jared Moskowitz într-un interviu recent.

Moskowitz critică abordarea lui Trump față de Vladimir Putin, în contrast cu atitudinea sa față de alte probleme interne și internaționale.

Președintele american a intensificat eforturile de mediere pentru încheierea războiului din Ucraina, dar s-a abținut în mare parte de la critici la adresa Moscovei.

Conform The Kyiv Independent, democratul din Florida consideră că Trump are „instrumentele” necesare pentru a fi mai ferm cu Rusia.

„Unde este acel președinte Trump când vine vorba de ruși? Pare mai dur în alte chestiuni. E mai dur cu Chicago decât cu Putin. Poate ar trebui să adopte aceeași atitudine”, a afirmat Moskowitz.

Trump s-a întâlnit recent cu Putin în Alaska și cu Zelenski la Casa Albă. Liderul american intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între cei doi președinți, urmată de una trilaterală dacă discuțiile vor decurge bine.

Criticile lui Moskowitz vin în contextul în care Trump este acuzat că nu adoptă o poziție suficient de fermă față de Rusia, în ciuda continuării atacurilor asupra orașelor ucrainene.

