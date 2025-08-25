Schimbare în atitudinea lui Donald Trump

Președintele american a făcut o schimbare bruscă în abordarea sa față de conflictul din Ucraina, potrivit Blick.ch, parte a grupului Ringier. Inițial promițând pace, Trump îndeamnă acum Ucraina la ofensivă împotriva Rusiei.

După ce nu a reușit să-și îndeplinească promisiunea electorală de a aduce pacea în Ucraina, Trump pare să fi renunțat la ideea negocierilor de pace. Președintele american este probabil dezamăgit de lipsa de interes a președintelui rus Vladimir Putin pentru pace, mai precizează sursa citată mai sus.

Trump îndeamnă Ucraina să atace Rusia

În loc să susțină un armistițiu, Trump sfătuiește acum Ucraina să treacă la ofensivă. „Play offensive” este mesajul său, sugerând Kievului să nu se limiteze doar la apărare, ci să atace Rusia. Această schimbare de strategie ar putea duce la o intensificare a conflictului.

Experții analizează acum șansele Ucrainei în urma acestei noi abordări și cum ar putea evolua războiul. Rămâne de văzut dacă îndemnul lui Trump va influența strategia Ucrainei și reacția Rusiei în acest conflict prelungit.

Trump i-a dat un ultimatum lui Vladimir Putin

Donald Trump îi dă un ultimatum lui Vladimir Putin pentru pacea cu Ucraina. Președintele american a stabilit un termen și spune că până atunci „ar trebui să vedem dacă există o cale pașnică”. Președintele SUA Donald Trump a stabilit un nou termen de două săptămâni pentru a determina dacă se poate ajunge la o soluție pașnică în războiul ruso-ucrainean.

Într-un interviu telefonic cu jurnalistul Todd Starnes, Trump a fost întrebat despre posibilitatea păcii în Ucraina.

„Aș spune că în două săptămâni vom ști, într-un fel sau altul, dacă va fi pace în Ucraina. După aceea, va trebui poate să adoptăm o altă tactică. Dar vom ști foarte curând”, a declarat președintele american, la acel moment.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski

Trump a lăudat și apariția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Casa Albă pe 18 august. El a remarcat costumul negru al lui Zelenski ca un gest de respect pentru sprijinul SUA.

„Da, arăta foarte bine. Încearcă. E greu. E un război dur”, a adăugat Trump, conform sursei citate.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment critic al conflictului. Stabilirea acestui termen de două săptămâni sugerează urgența găsirii unei soluții diplomatice. Rămâne de văzut dacă această perioadă va aduce progrese concrete în negocierile de pace sau dacă SUA vor fi nevoite să-și reconsidere abordarea față de conflictul din Ucraina.

Condițiile Rusiei pentru pacea din Ucraina

Ucraina are nevoie de garanții de securitatea din partea SUA și a liderilor europeni, în timp ce Moscova a anunțat deja că dorește drept de veto, iar oficialii ruși au precizat că nu vor fi de acord cu aceste garanții dacă Rusia nu participă la negocieri. Totodată, Rusia are o serie de condiții proprii pentru încheierea păcii din Ucraina:

Recunoașterea internațională a suveranității Rusiei asupra peninsulei Crimeea (anexată în 2014) și a altor patru regiuni ucrainene revendicate de Rusia: Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Ucraina trebuie să retragă trupele din aceste regiuni.

Ucraina să devină un stat neutru, să nu adere la NATO și să nu permită staționarea trupelor străine sau arme de distrugere în masă pe teritoriul său.

Protejarea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă în Ucraina, inclusiv recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială, interzicerea „glorificării nazismului” și încetarea propagandei naționaliste.

Renunțarea reciprocă la pretențiile de despăgubiri pentru daunele de război.

Limitarea numerică a armatei ucrainene la un nivel scăzut.

Oprirea imediată a focului este condiționată de retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile menționate.

Rusia dorește, de asemenea, reluarea funcționării gazoductului prin Ucraina și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Aceste condiții sunt considerate drastice de Ucraina, care le respinge, văzându-le ca pe o cerere de capitulare și inadmisibile pentru negocierile de pace.

