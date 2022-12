Depășirea imposibilului: doi sportivi din România, care văd împreună aproximativ 1%, au ajuns pe Vârful Aconcagua, de aproape 7.000 de metri

Răzvan Nedu vede aproximativ 1%, adică uneori zărește anumite umbre și forme, iar Alex Benchea este complet nevăzător. Cei doi tineri pot fi descriși însă în mult mai multe alte moduri: sunt independenți, sunt sportivi ai clubului Climb Again, sunt parte din Lotul Național de Paraclimbing și instructori de escaladă pentru copiii cu dizabilități. Iar de acum sunt și cei care aduc o nouă premieră în România: escaladarea Vârfului Aconcagua din Munții Anzi, care măsoară 6.962 de metri.

Cine sunt cei doi

Alex Benchea are 23 ani și este student la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. S-a născut fără vedere și i se spune „alpinistul cu ochii albi”.

„Aconcagua a fost în primul rând o muncă și un succes de echipă. A fost cea mai lungă și cea mai complexă ascensiune de până acum, iar circuitul 360 a necesitat mai multă logistică și pregătire. Mi-a plăcut un lucru pe care l-a spus Teo, ghidul și prietenul nostru în această expediție, și anume că, în primul rând, contează prestanța, adică să facem lucrurile cât mai bine, iar mai apoi vârful. Pentru mine, cele mai dificile momente s-au derulat între tabăra 1 și tabăra 2 unde m-am luptat cu o insuficiență respiratorie, cu frigul din ziua vârfului, iar mai apoi, coborârea. Acum, la final, pot spune că nu cred că vârful în sine contează, ci să ai un obiectiv, un țel care să te ajute să evoluezi în viață”, a declarat Benchea, potrivit unui comunicat de presă.

Răzvan Nedu are 25 ani și este căpitanul Lotului Național de Paraclimbing, vicecampion mondial la paraclimbing și instructor de escaladă la Centrul Climb Again. Anul trecut, a concurat cu mâna în ghips la Campionatul Mondial de Paraclimbing, de unde s-a întors cu medalia de argint.

„În ziua vârfului, mi-a fost cel mai greu. Simțeam că nu pot străbate acei ultimi metri dintr-o bucată. Mă împiedicam la fiecare pas. Ceilalți alpiniști, veniți acolo din toată lumea, ne încurajau, ne aplaudau, dar eu tot mă opream, îmi pierdeam respirație, îmi căutam aerul. Știam că este nevoie de pași mici și de planificare. Așa cum fac și copiii de la sală, copiii Climb Again. Cei mai mulți fac acei pași mici spre vârf, un vârf personal, numai al lor, care poate nu va fi un munte, ci încrederea că se vor descurca”, spune Răzvan.

Înainte de această reușită, cei doi sportivi au cucerit și munții Kilimanjaro și Elbrus

În expediția din această iarnă, cei doi sportivi ai Lotului Național de Paraclimbing au fost însoțiți de alpiniștii Teofil Vlad, Anca Mihuțescu, precum și de ghidul argentinian Pablo Tapia.

„În ziua de 17 decembrie, la ora 5 dimineața, am pornit spre vârf. Vântul estimat de prognoză era de 50 km/h și temperatura resimțită de -31 grade C. În jurul orei 15.30, după mai bine de 10 ore, am ajuns cu toții pe vârf, iar la ora 16 am început coborârea. Am ajuns la corturi cât încă era lumină. În următoarea zi, am continuat coborârea pe la Plaza de Mullas. Pe 19 decembrie, am parcurs mai bine de 25 km, până la ieșirea din parcul național, pe valea Horcones”, explică alpinistul Teofil Vlad.

Climb Again a dezvoltat primul centru de terapie prin escaladă din Europa la București, în urmă cu 4 ani și coordonează Lotul Național de Paraclimbing al României și, începând cu 2023, Lotul Național de Juniori Paraclimbing.

În 2022, cei 11 sportivi nevăzători, cu deficiențe de vedere și deficiențe locomotorii ai lotului au obținut 17 medalii la competițiile internaționale de paraclimbing.

Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE), fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă. Încă din 2014, Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, kinetoterapie și consiliere psihologică pentru copii și tineri cu dizabilități: deficiență de vedere, de auz, deficiente neuromotorii, amputații și alte deficiențe asociate.

