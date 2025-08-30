Leandro de Souza: „Doare de trei ori mai mult”

El spune că procedura este chiar mai dureroasă decât tatuarea: „Doare de trei ori mai mult decât să-ți faci un tatuaj, chiar și cu anestezie”, a declarat pentru publicația O Globo.

Recent, Leandro a publicat pe Instagram o imagine cu fața sa după a cincea ședință de laser, alături de o fotografie veche, când era acoperit complet de tatuaje.

Acum chipul lui apare marcat de cicatrici și urme de cerneală, iar el spune că procesul este parte din renașterea sa spirituală, mulțumind lui Iisus Hristos.

Primul tatuaj și l-a făcut la 13 ani

Originar din Bagé, un oraș brazilian aflat aproape de granița cu Uruguay, Leandro și-a făcut primul tatuaj la 13 ani, inspirat de trupe precum Nirvana, Guns N Roses și Metallica.

Totuși, adevărata obsesie pentru tatuaje a apărut după divorțul său, acum un deceniu, când a început să își acopere frenetic întregul corp pentru a-și ascunde nesiguranțele.

Ajunsese atât de cunoscut, încât artiștii tatuatori îi ofereau gratuit lucrările, iar el însuși tatua la rândul său.

Însă această viață l-a împins într-un cerc vicios al exceselor, marcat de alcool și depresie, care l-au făcut să se simtă „ca un animal de circ”.

Tatuajele i-au îngreunat și mai mult șansele de a-și găsi un loc de muncă. Întors spre credință și motivat de dorința de a-i oferi fiului său stabilitate, a decis să renunțe la imaginea care îl consacrase. „Nu mă mai regăseam, nu-mi mai făcea bine. Simțeam că eram doar o atracție de circ”, a spus el.

Mathew Whelan, cel mai tatuat om din Regatul Unit

Povestea lui Leandro apare în paralel cu cea a britanicului Mathew Whelan, cunoscut ca „King of Ink Land King Body Art”, cel mai tatuat om din Regatul Unit.

În vârstă de 45 de ani, acesta a cheltuit peste 40.000 de lire și a petrecut mai bine de 1.600 de ore sub ac. Complet acoperit cu cerneală neagră și gri, inclusiv pe scalp, tălpi și chiar în ochi, transformarea sa este uluitoare.

Mathew Whelan. Foto: Instagram

Fotografiile din adolescență, cu chipul curat și pielea neatinsă, contrastează puternic cu imaginea actuală, în care aproape că nu i-a mai rămas nicio zonă de piele liberă.

