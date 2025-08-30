Leandro de Souza: „Doare de trei ori mai mult”

El spune că procedura este chiar mai dureroasă decât tatuarea: „Doare de trei ori mai mult decât să-ți faci un tatuaj, chiar și cu anestezie”, a declarat pentru publicația O Globo.

Recent, Leandro a publicat pe Instagram o imagine cu fața sa după a cincea ședință de laser, alături de o fotografie veche, când era acoperit complet de tatuaje.

Dependent de tatuajeIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Acum chipul lui apare marcat de cicatrici și urme de cerneală, iar el spune că procesul este parte din renașterea sa spirituală, mulțumind lui Iisus Hristos.

Primul tatuaj și l-a făcut la 13 ani

Originar din Bagé, un oraș brazilian aflat aproape de granița cu Uruguay, Leandro și-a făcut primul tatuaj la 13 ani, inspirat de trupe precum Nirvana, Guns N Roses și Metallica.

Totuși, adevărata obsesie pentru tatuaje a apărut după divorțul său, acum un deceniu, când a început să își acopere frenetic întregul corp pentru a-și ascunde nesiguranțele.

Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer
Recomandări
Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

Ajunsese atât de cunoscut, încât artiștii tatuatori îi ofereau gratuit lucrările, iar el însuși tatua la rândul său.

Însă această viață l-a împins într-un cerc vicios al exceselor, marcat de alcool și depresie, care l-au făcut să se simtă „ca un animal de circ”.

Tatuajele i-au îngreunat și mai mult șansele de a-și găsi un loc de muncă. Întors spre credință și motivat de dorința de a-i oferi fiului său stabilitate, a decis să renunțe la imaginea care îl consacrase. „Nu mă mai regăseam, nu-mi mai făcea bine. Simțeam că eram doar o atracție de circ”, a spus el.

Mathew Whelan, cel mai tatuat om din Regatul Unit

Povestea lui Leandro apare în paralel cu cea a britanicului Mathew Whelan, cunoscut ca „King of Ink Land King Body Art”, cel mai tatuat om din Regatul Unit.

În vârstă de 45 de ani, acesta a cheltuit peste 40.000 de lire și a petrecut mai bine de 1.600 de ore sub ac. Complet acoperit cu cerneală neagră și gri, inclusiv pe scalp, tălpi și chiar în ochi, transformarea sa este uluitoare.

Dependentul de tatuaje care și-a pictat 95% din corp arată de nerecunoscut, după ce și le-a scos printr-o procedură dureroasă
Mathew Whelan. Foto: Instagram
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Recomandări
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Fotografiile din adolescență, cu chipul curat și pielea neatinsă, contrastează puternic cu imaginea actuală, în care aproape că nu i-a mai rămas nicio zonă de piele liberă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
GSP.RO
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Răspunsul ministrului Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după ce Ion Iliescu a murit
Știri România 15:58
Răspunsul ministrului Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după ce Ion Iliescu a murit
Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Știri România 14:00
Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Parteneri
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Adevarul.ro
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt

Monden

Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Stiri Mondene 15:34
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a fost cerută în căsătorie de French Montana. Totul despre inelul de 1,1 milioane de dolari
Stiri Mondene 14:33
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a fost cerută în căsătorie de French Montana. Totul despre inelul de 1,1 milioane de dolari
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
ObservatorNews.ro
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
GSP.ro
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
Parteneri
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Mediafax.ro
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Reacția incredibilă a unui străin după ce a mâncat struguri românești: „Țara asta încearcă să mă omoare”
KanalD.ro
Reacția incredibilă a unui străin după ce a mâncat struguri românești: „Țara asta încearcă să mă omoare”

Politic

Primăria Municipiului București a autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor, la câteva zile de la un incident xenofob
Politică 14:57
Primăria Municipiului București a autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor, la câteva zile de la un incident xenofob
Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”, acuză PSD
Politică 12:20
Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”, acuză PSD
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Fanatik.ro
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile