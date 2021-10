Deși este vorba despre un singur pacient, oamenii de știință americani spun că au observat rezultate remarcabile în urma folosirii dispozitivului, care este realizat astfel încât să intervină atunci când detectează semnalele din creier asociate cu simptomele depresiei.

„Când am început acest tratament, simptomele de depresie ale pacientei noastre «s-au dizolvat» și într-un interval de timp remarcabil a intrat în remisiune. (…) A fost ca un comutator”, a explicat dr. Katherine Scangos, psihiatru și specialist în neuroștiințe la UCSF, cea care a condus echipa de studiu.

După un an, pacienta, identificată sub numele de Sarah, spune că dispozitivul a ajutat-o să scape de depresie fără a avea efecte secundare.

Epuizasem toate opțiunile posibile de tratament pentru depresie. (…) Viața mea devenise atât de limitată și sărăcită de depresie, încât fiecare zi era ca o tortură și mă forțam să rezist impulsurilor de sinucidere care puneau stăpânire pe mine de câteva ori pe oră. Când am primit stimularea (implant cerebral – n.r.), am simțit cea mai intensă senzație de bucurie. Sarah, pacientă cu depresie:

Concret, echipa de studiu a lucrat intens cu pacienta pentru a identifica acele zone ale creierului care deveneau active atunci când ea trecea prin cele mai grave simptome ale depresiei. Apoi, cu ajutorul unor fire implantate în creier, a fost detectată activitatea cerebrală asociată simptomelor și s-a emis un impuls electric care să întrerupă semnalul.

Într-o declarație pentru revista Nature, cercetătorii au precizat că este vorba despre un tratament foarte personalizat și că va fi nevoie de ani de studii pentru ca acesta să fie dezvoltat pe scară largă.

Totuși, tratamentul oferă o speranță pentru pacienții cu cele mai severe și greu de tratat forme ale depresiei, care nu au rezultate pozitive nici după terapia cognitivă, tratamentul cu medicamente sau chiar terapia cu șocuri electroconvulsive.

Cum funcționează dispozitivul

„Pentru a descoperi circuitul unic de depresie al unui pacient, am implantat temporar electrozi, care sunt niște fire foarte subțiri, în regiunile cerebrale legate de dispoziție. Apoi am trimis mici impulsuri de stimulare în acele zone și am înregistrat răspunsul clinic al pacientului”, a explicat dr. Scangos.

Și alți cercetători au încercat această abordare în tratamentul depresiei, însă, potrivit specialiștilor de la UCSF, față de alte studii, ei au cartografiat cu atenție activitatea cerebrală a pacientei și au calibrat dispozitivul astfel încât să răspundă schimbărilor de semnal.

În cazul ei, semnalele de la amigdala cerebrală, o structură mică din creier asociată cu emoțiile, au indicat cele mai grave simptome.

Ulterior, neurochirurgul Edward Chang, membru al echipei de studiu, și colegii lui au adaptat un dispozitiv aprobat de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente pentru tratarea epilepsiei severe. Ideea de a-l folosi a apărut după ce oamenii de știință au constatat că persoanele tratate astfel pentru epilepsie au raportat o îmbunătățire a simptomelor depresiei.

„Ne oferă o precizie într-un mod pe care nu l-am avut până acum în tratarea depresiei. Aceasta este prima noastră demonstrație personalizată. Mecanismul exact care tratează simptomele este neclar”, a spus Chang.

Acum, Sarah poartă în permanență dispozitivul de dimensiunea unui chibrit, pentru implantarea căruia i-a fost îndepărtată o mică bucată din craniu.

Pacienta primește zilnic aproximativ 30 de minute de stimulare, iar potrivit medicului Katherine Scangos, în acest ritm de utilizare, bateria dispozitivului ar trebui să dureze aproximativ 10 ani.

„Nu știm dacă vom putea trata complet depresia ei, deoarece a fost extrem de severă. Chiar dacă este un procedeu minim invaziv, este o intervenție chirurgicală și are riscuri”, au spus Scangos și Chang.

„Totul a devenit din ce în ce mai ușor”

Sarah a fost dispusă să-și asume riscurile. „Depresia îmi controla viața. Abia mă mișcam. Abia făceam ceva”, spune femeia, care își amintește că după prima stimulare cerebrală a început să râdă în hohote.

„A fost prima dată când am râs, am zâmbit în mod spontan și autentic în ultimii cinci ani”, a adăugat Sarah.

„În câteva săptămâni, gândurile sinucigașe au dispărut. Apoi a fost doar un proces treptat. Parcă scopul meu în viață s-a schimbat. Totul a devenit din ce în ce mai ușor”, a mai spus ea, precizând că după primele utilizări ale dispozitivului a ajuns acasă și dintr-odată a văzut culorile locului în care trăia.

Din punctul ei de vedere, societatea nu tratează depresia ca pe o boală, ceea ce este greșit.

„Nimeni nu îi spune cuiva cu Parkinson «dacă pur și simplu ai o atitudine pozitivă, te vei vindeca singur». Nimeni nu spune asta cuiva bolnav de cancer. Feedback-ul pe care îl primim de la societate este că eșuăm moral. Trebuie să fie ceva ce faci greșit”, a adăugat ea.

Potrivit specialiștilor, depresia se caracterizează printr-un sentiment persistent de goliciune și vinovăție, pierderea speranței și energiei.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproximativ 5% dintre persoanele din întreaga lume suferă de depresie.

