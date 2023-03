Pe 7 martie, Terehov s-a distrat cu Elena Milicihina, iubita sa de 27 de ani, la Moscova, însă i s-a făcut brusc rău. Potrivit informațiilor difuzate de canalul de Telegram Baza, femeia a sunat la urgențe, iar ambulanța l-a dus pe Terehov la spital, unde a fost internat la terapie intensivă.

Medicii nu au comunicat cum a ingerat deputatul ciuperca otrăvitoare, însă polițiștii au interogat-o pe partenera alături de care politicianul a petrecut în seara de dinaintea simptomelor.

Pe 8 martie, la o zi după incident, deputatul a postat pe canalul personal Telegram un videoclip în care explică ce s-a întâmplat. El pretinde că a cumpărat în mod legal un supliment obișnuit pentru somn, dintr-un magazin alimentar.

Când zbori de două ori pe săptămână, dus-întors, somnul este perturbat. Da, am luat un supliment în care a existat agarici de muște. Nu este interzis și este vândut în mod liber oriunde. Poate că am băut mai mult decât ar fi trebuit sau poate că am o intoleranță la unele substanțele din acel supliment.

Denis Terehov: