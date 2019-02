„Sunt membră a Partidului Social Democrat de peste 20 de ani. Am aderat la un grup politic cu care m-am simţit compatibilă din punct de vedere al valorilor şi principiilor declarate. Mi le-am asumat, la rândul meu, le-am respectat şi promovat cu fidelitate. În atâţia ani, nu de puţine ori, viaţa mea personală s-a confundat cu munca în acest partid. Nu mă plâng. Aici am cunoscut oameni de foarte mare valoare, aici mi-am făcut prieteni adevăraţi şi trainici, am lucrat cu lideri de la care am putut învăţa enorm. Munca mea a fost răsplătită şi le mulţumesc tuturor.

Din păcate, foarte multe dintre valorile pentru care am aderat la PSD acum două decenii şi-au încetat valabilitatea de când partidul a intrat în zodia nefastă a unui lider nefast. În atare condiţii, am avut de cumpănit cu privire la parcursul de urmat şi am hotărât să mă alătur lui Victor Ponta şi Pro România! Nu e deloc uşor să o iau de la capăt, dar sunt puternică şi nu mă feresc de muncă. Aşa am crescut de mică şi aşa am înaintat în viaţă', a scris Oana Silvia Vlăducă, vineri pe Facebook, potrivit Mediafax.

Oana Silvia Vlăducă a făcut şi câteva precizări despre motivele demisiei.

'Partidul Social Democrat a fost ocupat şi luat în posesie de un personaj care face mult rău partidului şi, prin extensie, ţării. Liviu Dragnea a pierdut orice busolă a moralităţii şi realităţii înconjurătoare şi funcţionează astăzi pe bază de teroare. El însuşi posedat de anumite spaime, îşi transferă lăcomia şi disperarea în gesturi politice, unele cu repercusiuni la nivel de funcţionare a statului român. Din această categorie au făcut parte şi ordinele de eliminare din PSD a lui Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Adrian Ţuţuianu, Marian Neacşu şi alţii, ordine pe care i le-au dus la îndeplinire câteva personaje contextual-credincioase, fără repere morale de niciun fel.

(…)

Gestul meu este o delimitare de actuala conducere a PSD, care a transformat partidul într-o monedă imorală prin care se negociază orice, inclusiv libertăţi. Mă delimitez de Liviu Dragnea, nu şi de poporul psd-ist, oameni simpli şi de bună credinţă, primari oneşti şi muncitori, care nu au nicio legătură cu moravurile stăpânului. Lor o să le vorbesc în continuare, cu ei o să mă văd în continuare şi pe mulţi îi aştept alături de noi' a scris deputata.

Sursa foto: Realitatea Damboviteana

Citește și: Patriarhul Daniel, numit cetățean de onoare al Capitalei „pentru grija părintească' de a realiza Catedrala Mântuirii Neamului