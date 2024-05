Scandalul a izbucnit când Parlamentul (Yuan) urma să dezbată o propunere de a acorda parlamentarilor mai multe puteri de control asupra guvernului.

Chiar înainte de a începe votul, unii deputați au țipat și s-au împins, în afara camerei legislative, înainte ca acțiunea să se mute pe scena Parlamentului.

Politicienii au sărit peste birouri și s-au luat la bătaie, unii fiind trântiți de colegi la podea.

Într-un videoclip, un membru al Partidului Democrat Progresist (DPP), Liu Chien-kuo, smulge documentele de lege de la secretarul general al Yuanului legislativ, pentru a opri procedurile.

El fuge, în timp ce se ferește de alți oameni din Parlament, care încearcă să-l pună la pământ. Presa locală susține că acesta a fost „momentul declanșării haosului”.

