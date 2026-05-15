Confruntarea cu jurnaliștii: „Nu e treaba ta”

Pe 4 mai 2026, după citirea unei moțiuni în Parlament, jurnaliștii de la site-ul de investigații Snoop.ro l-au abordat pe deputat în timp ce se îndrepta spre parcarea dinspre Piața Constituției, unde îl aștepta noul său Mercedes.

Încercările reporterului de a afla dacă mașina îi aparține s-au lovit de refuzul parlamentarului, care a schimbat direcția de mers, a evitat subiectul și a acuzat presa de hărțuire.

Jurnalist: „V-am întrebat despre mașina Mercedes GLE cu care ați venit luni la Parlament. Vă aparține?” . Mihai Weber: „De-a lungul timpului văd că ai o obsesie pentru persoana mea. E o formă de hărțuire. M-ai alergat pe culoare întunecate. Da? Îmi pui obiecte în față, fără să te prezinți. Întrebi colegii obsesiv despre mine. Nu am ce să discut cu domnia dumneavoastră”. Jurnalist: „Mașina vă aparține sau nu?”. Mihai Weber: „Nu e treaba ta”.

Istoricul mașinii cumpărate „pe buticul sătesc”

Noua achiziție vine pe fondul unui scandal fiscal declanșat anul trecut, în urma unei investigații Snoop.ro.

Jurnaliștii au dezvăluit atunci că primul Mercedes AMG GLE 53 (gri) condus de Weber era înmatriculat pe o firmă din Gorj care opera un mic magazin într-un sat cu 900 de locuitori.

Societatea declarase în 2024 un profit de doar 3.500 de euro. Direcția Antifraudă a deschis o anchetă pentru a stabili dacă mașina era folosită în scopuri economice sau în interes personal.

Inspectorii au dovedit că bolidul era utilizat de persoana publică în interes exclusiv personal, fără nicio legătură cu activitatea buticului sătesc.

Prin aplicarea legislației fiscale, mașina a fost confiscată, iar deputatul Mihai Weber a rămas fără ea.

Când jurnalistul a adus în discuție decizia Antifraudă referitoare la vechea mașină, Weber a negat vehement: „Ești în totală eroare. Poți să întrebi la Antifraudă. Este o formă de hărțuire pe care o practici împotriva persoanei mele”.

