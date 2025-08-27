Descoperă primele orașe care dau startul în Turul României 2025: Craiova și Râmnicu Vâlcea

Pe 10 septembrie, caravana Turului României pornește la drum, iar Craiova și Râmnicu Vâlcea devin primele două orașe care dau tonul competiției. Craiova, orașul din inima Olteniei, este gazda startului oficial și centrul activităților din primele două zile ale celui mai important eveniment ciclist al anului. La capătul celor 175 km ai primei etape, Râmnicu Vâlcea îi întâmpină pe cicliști cu aceeași energie și deschidere, într-o atmosferă de sărbătoare locală.

După mai bine de două decenii, Turul României revine în Oltenia, iar Craiova deschide ediția cu numărul 57. Startul festiv se va da chiar din centrul orașului, din curtea unui Palat – Muzeul de Artă Jean Mihail, oferind craiovenilor o experiență spectaculoasă.

9 septembrie, ora 19:30 – Piața Mihai Viteazul găzduiește prezentarea oficială a echipelor: peste 150 de cicliști profesioniști din lume vor urca pe scenă

găzduiește prezentarea oficială a echipelor: peste 150 de cicliști profesioniști din lume vor urca pe scenă 10 septembrie, ora 09:50 –startul primei etape, din fața Muzeului de Artă din Craiova

–startul primei etape, din fața Muzeului de Artă din Craiova 10 septembrie, ora 14:00 – finish la Rm. Vâlcea, în scuarul Mircea cel Bătrân.

„Craiova a devenit un reper național în sport în ultimii ani, fiind gazda celor mai importante competiții de nivel național sau internațional. Avem una dintre cele mai moderne baze sportive din țară și investim permanent în infrastructura sportivă. De aceea, este o bucurie pentru noi să îi primim la Craiova și pe cei mai buni cicliști din țară și străinătate și să dăm startul festiv al Turului României din curtea unui palat – Muzeul de Artă. Este o sărbătoare nu doar a sportivilor, ci și a tuturor celor care iubesc mișcarea și care știu câte sacrificii trebuie să facă un sportiv pentru a face performanță”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Alegerea Craiovei ca punct de start al Turului Ciclist al României nu este întâmplătoare, fiind o destinație culturală și sportivă recunoscută la nivel internațional pentru marile evenimente organizate, precum: Târgul de Crăciun, Festivalul Shakespeare, Puppets Occupy Street, Balcaniada de Atletism, IntenCity sau Târgul de Paște. Tot la Craiova se construiește primul velodrom acoperit din țară, parte a unui complex sportiv ultramodern cu peste 8.000 de locuri, destinat competițiilor internaționale de ciclism și atletism.

În prima zi de cursă, spectatorii pot admira plutonul trecând prin zone turistice remarcabile, peisaje fabuloase – de la Dealurile Olteniei, până la valea râului Olt, iar turiștii pot profita de ocazie pentru a descoperi numeroase atracții emblematice de pe traseu:

Parcul Nicolae Romanescu – o capodoperă peisagistică unică în Europa, medaliat cu aur la Paris

Centrul istoric pietonal din Craiova – cu terase animate și clădiri de patrimoniu

Muzeul de Artă din Craiova – un spațiu cultural de referință, amplasat într-un palat impresionant și care găzduiește lucrări semnate de Constantin Brâncuși

Horezu – recunoscut internațional drept inima ceramicii tradiționale românești

Stațiunea Băile Govora – una dintre cele mai cunoscute și apreciate stațiuni balneare din România, renumită pentru aerul său curat și pentru apele minerale cu proprietăți terapeutice deosebite.

Parcul Zăvoi din Rm. Vâlcea – locul unde a fost cântat pentru prima dată, în public, imnul României

„Râmnicu Vâlcea este onorat să găzduiască finalul primei etape din Turul României. Este un prilej de bucurie și mândrie pentru orașul nostru, care are tradiție îndelungată în sport și un public cald, gata să îi întâmpine pe cicliști cu entuziasm. Îi invit pe toți vâlcenii să fie parte din acest moment și să arătăm împreună cât de primitor poate fi orașul nostru.” – Mircia Gutău, Primar al municipiului Rm.Vâlcea.

Ghidul suporterului local

Vino din timp – recomandat cu minimum 30–45 de minute înainte de trecerea caravanei.

Ia cu tine o șapcă și apă

Poți aduce steaguri, pancarte sau clopoței – sprijinul publicului contează și încurajează sportivii!

Nu uita să îți încarci telefonul – pentru poze, filmări sau acces rapid la traseu.

Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan, în calitate de partener principal. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu promovarea celor mai frumoase zone turistice și culturale ale țării, reunind orașe istorice, drumuri pitorești și peisaje spectaculoase într-un traseu conceput să aducă ciclismul mai aproape de publicul larg.

Program și traseu Turul României 2025

● 9 septembrie – Prezentarea echipelor – Craiova

● 10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

● 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

● 12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

● 13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

● 14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct pe Prima Sport, online pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România.

