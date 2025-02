Judecătoria Constanța i-a interzis lui Dan Diaconescu dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a comunica sau a se apropia, timp de trei ani, de cele două surori cu care a întreținut relații sexuale.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Dan Diaconescu a fost condamant la câte 5 ani și 9 luni pentru că a întreținut relații sexuale cu două minore și la câte un an pentru folosirea prostituției infantile în formă continuată.

„În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeşte cele trei pedepse, în sensul că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 (cinci) ani şi 9 luni, la care adăugă o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani şi 9 luni, plus un an, plus un an, egal 7 ani şi 9 luni; o treime din 7 ani şi 9 luni, egal 2 ani şi 7 luni), respectiv 2 (doi) ani şi 7 (şapte) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind închisoarea de 8 (opt) ani și 4 (patru) luni”, se arată în minuta hotărârii.

În plus, Diaconescu trebuie să plătească 35.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma 18.000 de lei este aferentă urmăririi penale şi suma de 17.000 lei, aferentă judecăţii.

Amintim că fostul patron al OTV a fost acuzat că a întreținut relații sexuale în 2020 și 2021 cu două surori, la acea vreme minore. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în maximum 10 zile de la comunicare.

