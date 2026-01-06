„La data de 5 ianuarie, în jurul orei 21.30, polițiștii au fost sesizați de către medicul de gardă al Spitalului de Psihiatrie Jebel cu privire la faptul că un pacient, internat cu sentință penală, a plecat voluntar din incinta unității spitalicești. Polițiștii au demarat de îndată verificările, stabilind că este vorba despre un bărbat de 48 de ani, care ar fi sustras un autoturism aparținând unui angajat al spitalului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș.

După ce au identificat direcția de deplasare a bărbatului, oamenii legii au alertat structurile de poliție din județele vecine. În jurul orei 2.20, un echipaj de la Secția 6 Poliție Rurală Bozovici, împreună cu un polițist aflat în timpul liber, au interceptat autoturismul sustras la ieșirea din localitatea Bozovici, spre Iablanița.

„În momentul în care au observat mașina, polițiștii au intervenit rapid și l-au extras pe bărbatul căutat, procedând la imobilizarea acestuia. În continuare, bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost condus la sediul poliției, iar ulterior a fost predat polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, pentru dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru clarificarea împrejurărilor în care bărbatul a reușit să părăsească spitalul și să sustragă autoturismul.

