Cu câteva ore înainte de a fugi spre Moscova, Assad ar fi fost prezent, sâmbătă, la o ședință la care au luat parte 30 de coordonatori din Ministerul Apărării. Toți au fost asigurați că sprijinul militar rusesc este pe drum și le-a cerut soldaților să reziste asaltului.

Assad i-ar fi spus, sâmbătă, directorului biroului său prezidențial, când a terminat treaba, că se duce acasă, dar se îndrepta, în schimb, spre aeroport, potrivit unui consilier din cercul său apropiat.

El l-a sunat și pe purtătorul său de cuvânt, Buthaina Shaaban, și i-a cerut să vină la el acasă pentru a-i realiza un comunicat de presă, a spus consilierul. Ea a ajuns să constate că nu era nimeni acolo.

„Assad nu a luat nicio atitudine. Nici măcar nu și-a adunat propriile trupe”, a declarat Nadim Houri, directorul executiv al think-tank-ului regional al Inițiativei Arabe de Reformă. „El și-a lăsat acoliții să-și înfrunte propria soartă”.

pic.twitter.com/fgfHJO29j1 Rebels have captured Assad's palace. Mental Note: If I ever need to evacuate my palace due to approaching rebels, don't forget to leave booby traps. The rebels will only sit on my bed once!

Reuters nu a putut să-l contacteze pe Assad la Moscova, unde i s-a acordat azil politic. Interviurile cu 14 persoane familiarizate cu ultimele zile și ore ale sale la putere descriu o imagine a unui lider care caută ajutor extern pentru a-și prelungi dictatura de 24 de ani.

Majoritatea surselor, care includ asistenți din cercul apropiat al fostului președinte, diplomați regionali și surse de securitate și înalți oficiali iranieni, au cerut ca numele lor să fie ascunse pentru a discuta liber chestiuni sensibile.

Assad nici măcar nu l-a informat pe fratele său mai mic, Maher, comandantul Diviziei a 4-a blindate de elită a Armatei, despre planul său de fugă, potrivit a trei consilieri. Maher a zburat cu un elicopter în Irak și apoi în Rusia, a spus una dintre persoane.

Verii materni ai lui Assad, Ehab și Eyad Makhlouf, au fost lăsați în urmă, în timp ce Damascul a căzut în mâinile rebelilor, potrivit unui consilier sirian. Cei doi au încercat să fugă cu mașina în Liban, dar au fost împușcați pe drum de rebeli. Ehab a fost împușcat, în timp ce Eyad e rănit.

Assad însuși a fugit din Damasc cu avionul duminică, 8 decembrie, cu transponderul aeronavei oprit, au declarat doi diplomați regionali. Ieșirea dramatică a pus capăt celor 24 de ani de guvernare și jumătate de secol de putere neîntreruptă a familiei sale și a oprit brusc războiul civil de 13 ani.

Assad a zburat la baza aeriană rusă Hmeimim din orașul de coastă sirian Latakia și de acolo mai departe la Moscova.

Familia apropiată a lui Assad, soția Asma și cei trei copii ai lor, îl așteptau deja în capitala Rusiei, potrivit a trei foști colaboratori apropiați și unui înalt oficial regional.

Videoclipurile cu casa lui Assad, surprinse de rebelii și cetățenii care au luat cu asalt palatul, arată că fostul dictator a ieșit în grabă. În somptuoasa vilă se observă mâncare gătită lăsată pe aragaz și câteva bunuri personale lăsate în urmă, cum ar fi albume foto de familie.

Nu ar fi existat nicio salvare din Rusia, a cărei intervenție în 2015 a contribuit la întoarcerea valului războiului civil în favoarea lui Assad, sau Iran. Situația i-a fost prezentată liderului sirian în zilele premergătoare dezertării sale, când a căutat ajutor din diverse părți.

Assad a vizitat Moscova pe 28 noiembrie, la o zi după ce forțele rebele siriene au atacat provincia nordică Alep și au cucerit aproae toată țara, dar cererile sale de intervenție militară au căzut în derâdere în Kremlin, care nu a dorit să intervină, au declarat trei diplomați regionali.

Hadi al-Bahra, șeful principalei opoziții din străinătate a Siriei, a spus că Assad nu a transmis realitatea situației asistenților din țară, citând o sursă din cercul apropiat al lui Assad și un oficial regional.

„Le-a spus comandanților și asociaților săi după călătoria sa la Moscova că vine sprijinul militar”, a adăugat Bahra. „Îi mințea. Mesajul pe care l-a primit de la Moscova a fost negativ”.

🇸🇾 MEET THE NEW SYRIAN MILLIONAIRES!



Syrias Central Bank is being looted in Damascus and people carry out huge bags of money and valuables.



The smart people did not go to Assads palace for chandeliers, but to the bank for cash and gold! pic.twitter.com/hmPFagIEuh