Biroul lui Bashar al-Assad, cu o masă scumpă din lemn prețios, a rămas neatins. În dormitor, doar cadrul patului de mahon mai amintește de fostul ocupant.

Sky News's Dominic Waghorn reveals glimpses into Bashar al Assad's family life as he looks through Asma al Assad's abandoned belongings, after they abandoned the presidential palace in Damascus.#Syria #Damascus #Assad #سوريا_الان #بشار_الأسد pic.twitter.com/Htzhj1pOYE — Supertramp (@supertramp9181) December 12, 2024

„Înainte de a cădea Assad, ne era frică să venim în acest loc”, a declarat un tânăr, ilustrând schimbarea dramatică de atmosferă. Acum, vizitatorii se plimbă liber prin încăperile luxoase, observând urmele distrugerii și jafului.

Conform sursei citate, o parte a palatului a fost afectată de un incendiu după căderea regimului. Candelabre aurii atârnă deformate de tavanele înnegrite, iar molozul acoperă pardoselile de marmură. Imaginile contrastante ale opulenței și distrugerii reflectă sfârșitul brusc al unei ere în istoria Siriei.

Huge tunnel network under Hafez al-Assad's palace.

Why do you think the president lives underground? pic.twitter.com/5yMHs3p4rG — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) December 13, 2024

Recomandări Pavel Abraham a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, eroul din ’89 pe care fostul milițian l-a bătut crunt la Mineriadă

„În dormitor există un cadru de pat din mahon, chiar și salteaua a dispărut”, relatează jurnalistul publicației germane.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Căderea lui Bashar al-Assad

Duminică, rebelii sirieni au capturat capitala Damasc fără opoziție, răsturnându-l de la putere pe dictatorul Bashar al-Assad, după un război civil de 13 ani și șase decenii de conducere autocratică a familiei sale.

Sirienii au scotocit peste tot în palatul prezidențial din Damasc. Dictatorul a fugit în Rusia, după ce rebelii au luat cu asalt capitala Damasc. Odată cu căderea regimului, haosul s-a instalat la Damasc. Oamenii au dat buzna și au jefuit și reședința prezidențială.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News