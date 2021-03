Dezbaterile au fost aprinse dar nu s-au concentrat pe activitatea ministrului economiei, Claudiu Năsui, a cărui demisie a fost cerută de senatorii PSD. Ci pe legăturile pe care familiile unor miniștri le-ar fi avut cu fosta Securitate.

„Haideți să scoatem din viața politică fiii securiștilor. Iată domnul Vlăduț Voiculescu – fiu, nepot de securist. Afară din viața politică!”, a declarat de la Tribună senatorul PSD Daniel Zamfir, citat de Hotnews.

Pe aceeași temă a punctat și senatorul social-democrat Lucian Romașcanu: „Nu am zis cu aplomb, o fac acum: Fără securiști în funcții publice!”

Năsui: „Doru Viorel Ursu l-a condamnat pe tatăl meu”

„Spuneți că tatăl meu ar avea legătură cu securitatea. O minciună”, a replicat Claudiu Năsui, care a anunțat că va depune un proiect de lege pentru care înființarea registrului securiștilor în funcții publice și legăturile de rudenie ale persoanelor care dețin funcții publice.

„Se va numi Registrul lucrătorilor securității. Haideți să vedem dacă veți vota această lege. Ce face această lege? Face un registru public de la momentul ’89 și nu numai atât, dar obligă și CNSAS să arate legăturile de rudenie până la gradul trei cu aceștia. Haideți să vedem cine sunt fiii și fiicele securității”, a declarat Năsui de la Tribuna Senatului, citat de Hotnews.ro.

De la aceeași tribună el a negat toate acuzațiile care au fost aduse pe numele familiei sale. „Afacerea Motorola. Îmi atacați familia. Tatăl meu nu a avut nicio legătură cu dosarul. Un unchi al meu a fost acuzat și și-a demonstrat nevinovăția în instanță. Nu prin prescripție, a renunțat la beneficiul prescripției, asta a făcut unchiul meu, a cerut instanței să ducă procesul până la capăt și a câștigat”.

Claudiu Năsui a negat orice legătură între tatăl său și fosta Securitate, ba dimpotrivă el spune că acesta fost o victimă a fostului regim.

„Vă bazați pe o tactică securistică, comunistă, că o minciună repetată pare să fie adevărată. Tatăl meu nu doar că nu a avut legături cu securitatea, dar a fost o victimă a securității. Eu pot dovedi. Din arhivele CNSAS am adus aici condamnarea la 7 ani a tatălui meu, senținta 272 din 13 aprilie 1987 pronunțată de Tribunalul Militar București pentru refuzul înapoierii în țară”, a declarat ministrul USR PLUS în fața senatorilor.

Știți care e culmea ironiei? Știți cine a pronunțat sentința? Doru Viorel Ursu. V-a fost coleg de partid. Pe vremea comunismului, Doru Viorel Ursu închidea oamenii și după Revoluție a devenit ministru în Guvernul Iliescu – Petre Roman. Dumneavoastră l-ați pus ministru pe securistul care l-a condamnat pe tatăl meu Claudiu Năsui:

Șoșoacă: „E posibil ca oricine de aici să fie securist”

Senatoarea independentă Diana Șoșoacă a intervenit și ea în dispută. „Ce am învățat eu aici, astăzi, la această moțiune? Să am grijă cu cine vorbesc că e posibil ca oricine de aici să fie securist, fiu de securist sau nepot de securist. Să am grijă pentru că, de fapt, toți cei de aici sunt vinovați pentru cei 31 de ani în care Ministerul Economiei a fost disfuncțional”.

În final, moțiunea simplă inițiată PSD împotriva ministrului economiei a picat la vot. Este a doua moțiune simplă inițiată de social-democrați de la instalarea noului Guvern. Camera Deputaților a respins pe 17 februarie un act similar îndreptat împotriva ministrului sănătății, Vlad Voiculescu.



Citeşte şi:

Nu doar România: mai multe țări UE și din afara Europei continuă vaccinarea cu AstraZeneca. „Să fim foarte atenți, dar nu isterici”

Când ajunge în România vaccinul Johnson&Johnson, cel care se face într-o singură doză

Profesorul italian decedat după ce a fost vaccinat cu AstraZeneca nu avea cheaguri de sânge. Cazul lui a dus la retragerea unui întreg lot de vaccin

PARTENERI - GSP.RO Dorian Popa a spus cât câștigă dintr-un canal de Youtube cu două milioane de abonați! Suma lunară e halucinantă

Playtech.ro Maria Dragomiroiu, scandal la Pro TV: 'Mincinoasă și invidioasă'. Măruță a fost șocat

Observatornews.ro Chef Adrian Pop a murit. El se afla în comă, internat în spital, după o petrecere cu mai mulţi poliţişti

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2021. Balanțele caută soluții miraculoase la problemele cu care se confruntă

Știrileprotv.ro Cum îți dai seama din timp că ai COVID-19. Acest simptom este cel mai bun pronostic al bolii

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclamele TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul e un şofer de TIR

PUBLICITATE Învață cum să-ți revendici identitatea (Publicitate)