Alina Elena Tănăsescu este la al doilea mandat PSD în Camera Deputaților. La 49 de ani, Elena Tănăsescu ocupă funcția de vicepreședinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din octombrie 2022. A mai ocupat aceeași funcție din 2016 până în iunie 2017.

Deputata PSD este și vicepreședinte în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

De meserie avocat, Alina-Elena Tănăsescu și-a obținut doctoratul în drept în 2011 la Universitatea din Craiova. Licența a fost obținută la aceeași instituție de învățământ. Între 2004 și 2016, a fost membră a Consiliului Județean Dolj. Din 2014 a fost și vicepreședinta CJ Dolj.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre demisia Laurei Vicol

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, susține că demisia Laurei Vicol din partid este un gest corect. Premierul României a ținut să precizeze că țeapa imobiliară Nordis nu are nicio legătură cu Partidul Social Democrat.

„Puteţi să o întrebaţi pe doamna Vicol. Nu am treabă. Nu vă supăraţi. Eu înţeleg ce încercaţi. Eu vă spun un singur lucru: nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD. Nu ştiu dacă e ceva în justiţie. Am văzut şi eu reportajul de la Recorder, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. De aceea, împreună cu domnul Simonis, am modificat legislaţia ca să nu se mai întâmple acest lucru. Scurt şi la obiect”, a adăugat preşedintele PSD.

„Nu am avut nicio discuţie cu doamna Vicol şi mi se pare corect gestul făcut de către dânsa”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Libertatea a scris că în 2019 un proiect de lege elaborat de PNL a fost aprobat de Senatul României, dar a fost blocat de Comisia juridică din Camera Deputaților. Până la investigația Recorder despre afacerea Nordis, nimeni nu a scos de la sertar pachetul de legi care limita posibilele fraude orchestrate de constructorii imobiliari.

Acum, mai mulţi parlamentari ai PSD au depus, la Parlament, un proiect de modificare a legii privind calitatea în construcţii.

Pachetul de legi înaintat prevede că dezvoltatorul imobiliar poate solicita un avans de maximum 10% din preţul total al imobilului supus tranzacţiei la încheierea promisiunii de vânzare.

Proiectul urmează să fie dezbătut de Senat, apoi de Camera Deputaţilor, care este for decizional.

