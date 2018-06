Aproape 1,500 de alergători înregistrați și peste 15,000 euro strânși la a IX-a ediție a DHL Carpathian Marathon

Ediția a IX-a a evenimentului a fost un adevărat succes, înregistrând, față de ediția precedentă, număr record de alergători în probele de Maraton (42 km) și de Semimaraton (21 km), aproape 500 de împătimiți ai alergării bucurându-se de aventura montană și de traseele spectaculoase la aceste două probe! Proba de ștafetă (7 km), 3 sau de 6 persoane, a avut, de asemenea, numeroși participanți la linia de start, iar Cursele Copiilor, pe distanțe de 250 m, 500 m sau 1 km, au strâns peste 200 de copii dornici să alerge și să se bucure de o experiență inedită și de mișcare în aer liber!

Felicitări tuturor câștigătorilor și participanților la ediția a IX-a DHL Carpathian Marathon! Cel mai bun timp la Maraton (42 km) a fost scos, la masculin, de Claudiu Retea (4:33:06), iar la feminin, de Ionela Iorga (5:50:31).

În proba de Semimaraton, (21 km), Locul I a fost adjudecat, la masculin, de Alin Lazăr (1:49:09), iar la feminin, de Vasilica Lefter (2:09:10).

Probele de Ștafetă (7 km) au și ele câștigătorii lor. La echipele de 3 persoane, podiumul a fost cucerit de: Ultrasii (2:19:08) – cea mai bună ștafetă de masculin, ATB1 (1:46:43) – cea mai bună ștafetă de mixt și de Transformers (3:12:57) – cea mai bună ștafetă de feminin. Pentru echipele de 6 persoane, cea mai bună ștafetă de masculin a fost PSS Pro Soft Solution Running Team (3:25:38), ATB2 (3:52:13) a fost desemnată cea mai bună ștafetă de mixt, iar echipa Anita (4:33:35) și-a adjudecat titulatura de cea mai bună ștafetă de feminin.

Rezultatele complete, de la fiecare categorie, pot fi găsite pe www.maratondhl.ro, la secțiunea Rezultate.

În acest an, DHL Carpathian Marathon a atras pasionați de alergare din aproape 10 țări! Participanți din Olanda, Bulgaria, Spania, Franța, Marea Britanie, Rusia, Germania, Italia sau Ungaria au trăit adrenalina competiției de la Cheile Grădiștei – Fundata și s-au alăturat cauzei sociale pe care evenimentul o susține!

Vedetele și sportivii noștri de excepție, ambasadori și susținători ai DHL Carpathian Marathon, s-au bucurat și ei de această experiență unică. Sonia Argint Ionescu și soțul ei, Horațiu Ionescu, au făcut echipă în proba de ștafetă cu Daniel Kearvell, Director General DHL Express România, Andrei Roșu a concurat la proba de ștafetă 6 persoane cu echipa sa, 42kRosu, iar nutriționistul sportiv Șerban Damian și Chef Simona Pope au participat la Semimaraton. Cu încurajări și cu aplauze, alergătorii au fost susținuți de campioanele noastre, Andreea Răducan și Gabriela Szabo. Cu toții au luptat și au alergat pentru visurile sportivilor noștri paralimpici, de a reprezenta cu succes România la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, din 2020.

Acești sportivi de excepție au oferit sâmbătă un exemplu de ambiție, de perseverență și determinare, concurând în proba de ștafetă. Cei 3 atleți, Abel Ciorap, Florin Crăciun și Mihai Vitan, au parcurs o distanță de 7 km fiecare, fiind încurajați de toți alergătorii și aplaudați pentru eforturile lor.

”O ediție minunată a DHL Carpathian Marathon! A fost fantastic să alerg la ștafetă pe un traseu nou, am făcut echipă foarte bună cu Sonia Argint Ionescu și cu soțul ei, Horațiu. Traseul a fost mai greu față de ediția anterioară, dar mult mai spectaculos! Am avut aproape 500 de alergători la Maraton și Semimaraton, un număr extraordinar, dublu față de ediția precedentă, și am avut participanți internaționali, din aproape 10 țări, ceea ce mă face, din nou, foarte fericit! Mulțumesc tuturor celor care-au făcut posibil acest eveniment, și menționez aici și sponsorii, autoritățile, ambasadorii, partenerii media. Am reușit din nou să luptăm pentru sportivii paralimpici români și să strângem o sumă semnificativă pentru această cauză”, a subliniat Daniel Kearvell, Director General DHL Express România.

“Din pasiune pentru sport, echipa MPG trăiește bucuria fiecărui eveniment împreună cu toți acești oameni cu spirit frumos, care iubesc mișcarea și natura. Pentru această competiție montană, care necesită o pregătire îndelungată și multă atenție la detalii, am mobilizat o echipă de peste 150 de specialiști, dintre care 120 au asigurat exclusiv traseele, oameni experimentați în sute de evenimente sportive sub marca MPG, printre care: arbitri, salvamontiști, manageri sportivi, antrenori, sportivi profesioniști, specialiști în comunicații de urgență, experți în comunicare, timeri, fotografi, cameramani și voluntari. Toate cele peste 5.000 de ore de lucru investite în pregătirea acestui amplu eveniment, pe diverse segmente de activitate, au avut ca obiectiv principal experiența deosebită pe care ne-am propus să o oferim concurenților și susținătorilor. Ne bucură reacțiile pozitive primite și credem că potențialul zonei și numărul tot mai mare de pasionați ai trail running-ului oferă premisele unor ediții din ce în ce mai frumoase. Mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației de a descoperi cele mai pitorești cărări ale Carpaților și invităm pasionații de mișcare la linia de start a DHL Carpathian Marathon, în 2019!”, a precizat Tudor Mocuța – Directorul IT & New Business MPG România.

”Sunt onorată că am reușit să fiu și în acest an prezentă la DHL Carpathian Marathon, de data aceasta într-o nouă locație, cu participanți entuziaști și cu o atmosferă superbă, luptând, din nou, pentru visurile sportivilor paralimpici români! Deși în acest an nu am reușit să particip activ, ca alergător în cursă, m-am bucurat să-i revăd pe acești oameni de excepție, dar și pe toți participanții, și să îi felicit pentru performanțele lor. Felicit echipa de organizare și pe toți pasionații de alergare care au spus un ”DA” hotărât acestei experiențe montane de vis!”, a declarat Gabriela Szabo.

”Susțin cu drag acest eveniment de ani de zile și m-am bucurat că am fost și la această a noua ediție aici, să trăiesc bucuria și să simt atmosfera nemaipomenită alături de toți participanții! Sportivii paralimpici români merită toată susținerea noastră, au visuri mărețe și mă bucur enorm că putem să îi ajutăm, că DHL Carpathian Marathon continuă să lupte pentru această cauză impresionantă. Deși eu, personal, nu am alergat, l-am susținut pe soțul meu, care a alergat la ștafetă, dar și pe toți ceilalți participanți, și am trăit bucuria alergării prin ochii copiilor, care s-au înscris la cursele dedicate lor. Felicitări tuturor și aștept să ne revedem, cu la fel de mult entuziasm!”, a mărturisit Andreea Răducan.

”DHL Carpathian Marathon a fost, și anul acesta, o experiență de neuitat, una în care am învățat să trec peste anumite limite pe care le am în mintea mea, o experiență minunată și din punct de vedere al relației omului cu natura, pentru că s-a desfășurat într-un peisaj superb, mult mai frumos decât anul trecut. A fost o experiență nemaipomenită pentru c-a adunat la un loc, și de această dată, oameni cu dragoste pentru mișcare, pentru natură, dar și cu dorința de a face gesturi frumoase, pentru cei care au nevoie și care merită din plin. E vorba, desigur, de sportivii noștri paralimpici, pentru care ne-am adunat acolo, pentru care s-au strâns fonduri, și pe care ne dorim să-i vedem triumfători la Olimpiada din Tokyo, 2020!”, a precizat Sonia Argint Ionescu.

”Acest eveniment a devenit o tradiție pentru mine. Particip din 2008 și an de an totul devine din ce în ce mai spectaculos. La această ediție am fost extrem de plăcut impresionat de frumusețea traseului, care, ca nivel de dificultate a fost mai dificil, dar asta nu m-a împiedicat să mă bucur de fiecare kilometru din cei 21. Și pentru că nu mi-am întrecut timpii de alergare de până acum, am un motiv în plus să revin și la ediția viitoare a DHL Carpathian Marathon și să iau parte la această experiență minunată! Felicitări echipei pentru ce-a reușit în acest an, la Cheile Grădiștei!”, a declarat nutriționistul sportiv Șerban Damian.

”Un feedback centralizat al comunității noastre, 42kRosu, care a avut peste 20 de participanți înscriși, este că evenimentul a ieșit extraordinar, e foarte reușit, extrem de bine organizat, cu peisaje superbe, trasee bine gândite și semnalizate, cu voluntari foarte amabili și încurajatori. A ținut și vremea cu noi! Este o cursă la care merită să revii, nu doar datorită tuturor celor deja enumerate, ci și pentru componenta socială susținută. Legat de acest aspect, fac apel către participanți să rămână alături de cauză și în perioada următoare, până la ediția din 2019. Ne dorim să revenim la DHL Carpathian Marathon, să ne întrecem timpii scoși acum și ne propunem, dacă extindeți categoriile de vârstă, să ajungem să concurăm și la +50, +60, chiar și la +100, și să câștigăm primul loc!”, a precizat Andrei Roșu.

”Sunt atât de mândră de mine că am reușit performanța de a termina primul meu semimaraton! Pentru cineva care nu a mai alergat niciodată mai mult de 5 kilometri, credeți-mă că e o reușită absolută și sentimentul e fantastic! Așa-ți poți da seama că nimic nu e imposibil și că singura luptă e cu tine însuți! Abia aștept următoarea ediție a DHL Carpathian Marathon! M-am simțit extraordinar și totul a fost minunat: de la locație, la trasee, la oameni și la organizare. Chiar și vremea a ținut cu noi! Mulțumesc pentru această experiență!”, a declarat Chef Simona Pope.

Ediția 2018 a DHL Carpathian Marathon este organizată de DHL Express România în parteneriat cu MPG România. MPG este lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate participanților amatori, cu o experiență semnificativă care include organizarea a peste 4.700 de evenimente sportive.

Evenimentul este susținut de Mega Image, în calitate de sponsor oficial, și de sponsorii Medlife, Canon, Generali, Gatorade, Duracell, GoldNutrition și Salomon. Competiția este sprijinită de suporterii Coty, Aqua Carpatica, Running Warehouse Europe, Cheile Grădiștei – Fundata, Heidi, BMW, Danone, Bono, Barilla, Terrabisco, Terapie prin mișcare și Easy Plast. Cursele dedicate copiilor beneficiază de suportul Băncii Transilvania, în calitate de sponsor oficial, și al sponsorilor Boomerang și Danonino. Companiile Bachmann, iNes, Canon, Anita, Wunderman, Polach Logistics & Transport și Vora Invest susțin echipele de voluntari care aleargă pentru cauza evenimentului.

Dorim să le transmitem mulțumiri autorităților: Ministerul Tineretului și Sportului, Romsilva, Administrația Parcul Natural Bucegi, Administrația Parcul Național Piatra Craiului, Fundația Conservation Carpathia, SALVAMONT România, Consiliul Județean Brașov și Convenția Carpatica – Centrul pentru România pentru suportul și facilitățile oferite evenimentului, dar și RoClub Maraton, Superfit și evenimentului partener, Bucharest International 10K.

Le mulțumim partenerilor media care s-au alăturat evenimentului și ne sprijină în campania de promovare: Radio ZU, Adrenallina, Agerpres, Brașov TV, Alerg.ro, auto-bild.ro, Avantaje, Libertatea, Business Cover, Business Review, Men’s Health, Nine O’ Clock, OZB, Romania-Insider.com, Running Mag, Sunt-în-formă.ro și 4run.ro.

Toate informațiile despre DHL Carpathian Marathon 2018 sunt disponibile pe pagina oficială www.maratondhl.ro și vă ținem la curent cu veștile pe pagina Facebook DHL Maraton.