„Am avut din punctul acesta de vedere niște repere care nu ne-au mai dat voie să întârziem. Eu nu am avut șansa să-l vaccinez pe tatăl meu. Mi-a murit tatăl în octombrie anul trecut, unei alte colege i-a murit mama, unei alte colege i-a murit tatăl de COVID. Eu am fost una dintre cele care au trecut prin boală, am avut patru zile în care am stat la o prietenă de-a mea, cadru medical, și dacă ea nu ar fi fost nu știu ce s-ar fi întâmplat, a fost îngerul meu păzitor”, a povestit directoarea Elena Fulga.

Răspândirea de informații false privind vaccinul împotriva COVID-19 a fost o problemă și pentru această grădiniță, dar în cele din urmă toți cei 34 de angajați au ales să meargă să se imunizeze.

„La un moment dat, am avut o întâlnire la consiliul profesoral și atunci am stat puțin de vorbă cu ele, pentru că sunt fete foarte deștepte. Foarte deștepte. Și le-am spus: Gândiți cu mintea voastră! În plus, într-adevăr, eu am mers pe varianta nu se va intra în unitate fără test, ori testul rapid, ori testul PCR. Dar le-am spus: Eu nu vă oblig, faceți cum considerați. A fost hotărârea lor, nu a mea, s-au dus și s-au vaccinat”, a spus directoarea.

De la începutul pandemiei, trei copii care învață la Grădinița 111 au fost confirmați pentru coronavirus.

Reușita Grădiniței 111 a devenit cunoscută miercuri când Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat situația vaccinală din toate unitățile de stat sau private din Capitală. 507 din 642 de şcoli şi grădiniţe publice şi private din București au o rată de vaccinare de peste 60%, prag necesar pentru a desfășura activitatea cu prezență fizică.

