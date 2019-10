De Dragoș Tănase,

Cu această ocazie, senatorii americani şi-au exprimat îngrijorarea în ceea ce priveşte faptul că Boeing a pus accentul mai degrabă pe profit decât pe siguranţă.

Aceștia chiar au acuzat compania că, de fapt, a construit adevărate „sicrie zburătoare” şi că s-a angajat într-un „model de ascundere deliberată”, atunci când a solicitat aprobări pentru avionul 737 Max 8, potrivit BBC.

După cele două catastrofe aeriene în care au fos timplicate două aeronave 737 Max 8, în care au murit 346 de persoane, Muilenburg a recunoscut că Boeing a comis „greşeli”.

Am avut de învăţat din ambele accidente şi am identificat schimbările pe care trebuie să le facem . Directorul companiei Boeing, Dennis Muilenburg:

Câteva dintre familiile victimelor au declarat pentru BBC că Muilenburg a fost evaziv şi ar trebui să demisioneze. Acestea au fost prezente la sședință.

Anul trecut, la sfârșitul lunii octombrie, un Boeing 737 Max operat de Lion Air s-a prăbuşit, iar toate cele 189 de persoane de la bord și-au pierdut viața.

Cinci luni mai târziu, un avion Boeing 737 Max al Ethiopian Airlines s-a prăbuşit, iar 157 de pasageri aflaţi la bord.

După ce aceste două tragedii, întreaga flotă 737 Max a fost consemnată la sol.

Parlamentarii au acuzat Boeing că ştia despre problemele MCAS, sistemul de control automat al aeronavei 737 Max 8, identificat ca fiind cauza ambelor accidente aviatice.

Senatorul Roger Wickwer a susţinut că mesajele existene între personalul Boeing în timpul certificării, care au ridicat probleme în sistemlul de teste MCAS, au trădat “un nivel tulburător de neglijenţă”.

Senatorul Richard Blumenthal a afirmat că Boeing a grăbit procesul de aprobare al aeronovelor şi s-a angajat într-un „model de ascundere deliberată”.

Acesta chiar a sugerat că piloţii au fost induşi în eroare şi Boeing a conceput, de fapt, un „sicriu zburător”.

Boeing este pe cale de a pierde statutul de cel mai mare producător mondial de avioane, din cauza catastrofelor în care au fost implicate aeronavele 737 MAX.

Grupul american Boeing Co. a anunţat în luna iulie că, în primul semestru al acestui an, livrările sale au scăzut cu peste o treime, afectate de reţinerea la sol a avioanelor 737 MAX, ceea ce înseamnă că Boeing va pierde titlul de cel mai mare constructor mondial de avioane în acest an.

