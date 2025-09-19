Potrivit anchetatorilor, Liviu Cocoș ar fi oferit mită pentru a obține conducerea companiei și ar fi asigurat sprijinul președintei Consiliului de Administrație, Carmen Ferghete-Țop, după ce ar fi angajat o rudă prin alianță a acesteia.

În același dosar este vizat și secretarul general al filialei PNL, Todorică Constantin Șerban, consilier județean, asupra căruia s-au efectuat percheziții. Acesta a declarat că nu a făcut altceva decât să respecte legea.

Descinderile, care au durat peste 16 ore, la 12 adrese, 10 din Brașov și două din Galați, i-au vizat și pe Liviu Dragomir, consilier al lui Cocoș, precum și pe Carmen Ferghete-Țop, ambii membri PNL Brașov.

