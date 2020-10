Ion-Denys Ciorogaru, directorul Școlii numărul 29 din Constanţa, şi-a anunţat demisia pe pagina de Facebook, iar şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Sorin Mihai, a confirmat decizia.

„Am considerat că această nouă reclamaţie, după ce am fost reclamat de mai multe ori la CNCD, minister, ISJ, instanţă, Curtea de conturi etc, are legătură strict cu persoana mea. Dacă acum au ajuns să ia copiii cu duba, să amendeze şcoala … doar ca să scape unii de mine? Am ales … şi mi-am depus demisia!”, a scris directorul Şcolii nr. 29.

Ministerul de Interne și Inspectoratul Școlar Constanța au anunţat acțiuni de control, pentru a scoate la iveală motivele pentru care cei opt liceeni au fost amendaţi.

Ion-Denys Ciorogaru a povestit cum a decurs controlul poliţiştilor la unitatea şcolară.



„Vineri, domnii poliţişti au venit, m-au ameninţat cu amenzi … nu au fost interesaţi de situaţia semnalată de mine, nu au solicitat înregistrările video. Au verificat doar hârtii pe care afirmau că nu le avem, dar … le aveam, au spus că sunt expirate, deşi nu erau … au cerut butoane de panică la efracţie”, spune Ciorogaru.

Acesta adaugă: „Efracţia în şcoală nu e când nu e nimeni în şcoală? Dacă da? Cine apasă butonul? Au cerut să avem acces la sala de materiale cu închidere bazată pe cod pin nu cu cheie, când i-am întrebat la ce materiale? Au ridicat din umeri! Când i-am întrebat dacă e vorba de materialele de curăţenie … au zis că probabil da”.

Citeşte şi:

Cum îți dai seama dacă ai gripă sau COVID-19. Ce simptome are gripa sezonieră față de virusul pandemic

Ludovic Orban este suspect de Covid-19, după ce a fost la o emisiune TV. Nicușor Dan și mai mulți miniștri se testează și ei

Protest după incidentul de la Constanța: dacă generația mea era băgată în dubă că se juca în curtea școlii, eram și acum toți în închisoare!

PARTENERI - GSP.RO Florin Răducioiu a spus adevăratul motiv al divorțului de soția lui, după 23 de ani de relație

PARTENERI - PLAYTECH Copiii unui mare fotbalist român au ajuns să cerșească. Ce dramă trăiesc după moartea tatălui lor

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2020. Balanțele cauta asigurări cu insistență și ar fi bine să tempereze această tendință

Scoala9.ro Profesoară din Italia, care predă în România: ”Voi dați note pentru performanța educațională, dar noi avem note și pentru atenționări comportamentale”

Telekomsport Condiţia impusă de Clotilde Armand pentru ca Rapid să fie finanţată în continuare de Primăria Sectorului 1. Ce se întâmplă cu baza Pro Rapid