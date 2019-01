Directorul Tel Drum a declarat că majoritatea documentelor din valiza jurnaliştilor de la Rise Project sunt deja la procurori şi că nu a fost emisă niciodată o factură pentru fiul lui Liviu Dragnea.

„Nu pot să ştiu (despre documentele din valiză, n.r.). Acolo, eu am văzut că sunt documente care sunt deja la dosar. 80% din ce s-a prezentat în presă „Valiza' există la dosar din data de 6 august, de când s-au făcut percheziţiile. Cum au ajuns şi acolo, nu pot să îmi explic', a declarat Petre Pitiş, la ieşirea din sediul DNA, potrivit Mediafax.

Cu privite la e-mailul pe care fiul lui Liviu Dragnea i l-a trimis lui Petre Pitiș pentru a-i achita o factură, Directorul Tel Drum a spus că nu a emis niciodată o astfel de factură.

„Nu ştiu de mail, eu ştiu facturile pe care le am şi care sunt depuse aici. Nu am spus că-i plăteam. Am spus că am văzut mailul, dar nu corespunde, factura care este în acel mail nu a fost niciodată emisă pentru Tel Drum', a mai spus Pitiş.

Rise Project a intrat în posesia unor documente pe care DNA nu le-a găsit la percheziţiile de la Tel Drum. În hard-ul din valiză se află schiţa casei lui Dragnea şi mailuri trimise de fiul său. O parte dintre documente a fost publicată la începutul lunii noiembrie.

