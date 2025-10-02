Aflat în exil în Cipru de peste patru ani, politicianul a vorbit despre motivele pentru care Vestul nu are o strategie față de Rusia, dar și despre cât de imprevizibil este regimul de la Kremlin.

S-a opus anexării Crimeei și „omuleților verzi” din Ucraina

Fost deputat independent în Duma de Stat din Rusia în perioada 2011-2016, Dmitri Gudkov s-a numărat în 2012 printre liderii protestelor faţă de realegerea lui Vladimir Putin ca președinte după patru ani de interimat ca premier. S-a opus, printre altele, anexării Crimeei şi implicării ţării sale în luptele armate din estul Ucrainei.

Licențiat în Jurnalism și Economie, Dmitri Gudkov (45 de ani) a publicat şi anchete ce au demascat corupţia din Rusia şi a luat poziţie mereu pentru respectarea drepturilor omului. A fost membru două comisii parlamentare pentru relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană.

Ghennadi Gudkov, tatăl lui Dmitri Gudkov, fost membru al Dumei de Stat între 2001 și 2012, a fost unul dintre cei mai vocali critici ai preşedintelui rus Vladimir Putin.

În 2012, Dmitri Gudkov a fost ales membru al Consiliului de coordonare al opoziției ruse.

În iunie 2021, pe fondul presiunii crescânde exercitate de autoritățile ruse asupra liderilor opoziției, a fost nevoit să părăsească Rusia.

În prezent, Dmitri Gudkov este cofondator și membru al Comitetului rus antirăzboi, înființat în 2022 de un grup de emigranți politici ruși pentru a se opune regimului lui Vladimir Putin și războiului său agresiv împotriva Ucrainei.

În 2023, Dmitri Gudkov, unul dintre liderii cheie ai opoziției ruse în exil, a fondat Centrul pentru Analiză și Strategii în Europa (CASE), un grup de reflecție independent dedicat furnizării de analize privind evoluțiile politice, economice și sociale din țările post-sovietice și din cadrul diasporei ruse. CASE își propune să consilieze instituțiile europene cu privire la politicile legate de aceste probleme critice.

Dmitri Gudkov (45 de ani), fost deputat în Duma de Stat din Rusia

„Occidentul încă nu are o strategie față de Rusia”

Libertatea: De ce Occidentul nu vrea să deranjeze Rusia cu adevărat?

Dmitri Gudkov: Cred că una dintre problemele grave este că Occidentul, adică Occidentul unit, nu a avut și încă nu are o strategie față de Rusia și Rusia post-Putin. Și de aceea, când a început războiul, când Putin a invadat Ucraina, a existat doar o reacție emoțională. Și toate sancțiunile au fost impuse, din păcate, sub influența emoției. Și nimeni nu a discutat sancțiunile cu experții ruși.

De aceea avem trei părți ale sancțiunilor. Prima este o sancțiune foarte bună, și anume înghețarea activelor Băncii Centrale Ruse. Este vorba de 300 de miliarde de dolari, deci o sumă serioasă, egală cu bugetul militar pe trei ani.

În același timp, Occidentul sancționează unii înalți oficiali, persoanele responsabile de război și de agresiune. Deci și acestea sunt sancțiuni utile. Sancțiunile împotriva complexului militar sunt, de asemenea, bune.

Apoi, au existat sancțiuni împotriva unor regiuni industriale ale economiei ruse. Sunt sancțiuni în care Rusia și Occidentul au pierdut în egală măsură. Și, uneori, Occidentul, în special Europa, a pierdut mai mult decât Putin.

Din păcate, acum putem vedea că multe sancțiuni nu funcționează. Și avem multe idei despre cum să le facem mai eficiente. Dar, din păcate, Occidentul nu are o strategie. Pentru că există țări diferite, cu abordări diferite. A doua problemă este că acum există o divizare în Occident.

Statele Unite, conduse de Donald Trump, nu vor participa la campania de sprijinire a Ucrainei. De aceea, Ucraina nu primește sprijinul militar suficient pentru a-l învinge pe Putin pe plan militar. Acestea sunt cele două motive principale pentru care Occidentul nu reușește să epuizeze economia și mașina militară a lui Putin.



– Ați primit amenințări cu moartea după ce ați plecat în exil, așa cum s-a întâmplat cu mulți alți ruși?

– Cred că toți rușii aflați în exil continuă să primească amenințări, în special cei care sunt în lumina reflectoarelor, cum ar fi oamenii faimoși, unele vedete, personalități publice. Din păcate, primim în continuare amenințări aici, în exil, pentru că știm multe cazuri în care regimul a reușit să ajungă la oameni aflați în străinătate. Dar încercăm să nu le acordăm atenție. Încercăm să nu acordăm atenție amenințărilor, pentru că dacă te sperii de ceva, nu poți lucra eficient.

– Cât de imprevizibilă este Rusia lui Putin, în opinia dumneavoastră?

– Acest regim este foarte imprevizibil, pentru că Putin folosește războiul ca principal instrument pentru a-și salva puterea. Când ești în război cu alte state, distragi atenția de la problemele și chestiunile interne. Astfel, poți justifica represiunea, poți scăpa de adversari, poți scăpa de opoziție, poți face orice. Și, din păcate, Putin, care este la putere de 25 de ani, nu are alte instrumente pentru a-și salva puterea. Așadar, războiul și agresiunea fac parte din regimul lui Putin.

Acum este blocat în Ucraina, dar, după cum putem vedea, Putin a lansat câteva provocări în Polonia, în Estonia, în alte țări europene, și cred că aceasta este o nouă tendință, în care Putin va escalada conflictul cu membrii Uniunii Europene și cu țările europene pentru a le speria și a le determina să înceteze sprijinul acordat Ucrainei. Și acesta este motivul pentru care Putin este foarte imprevizibil pentru Ucraina, deoarece nu știm care va fi următorul pas al escaladării. Dar nu există nicio îndoială că Putin va escalada și va organiza și aranja unele provocări pe teritoriul Uniunii Europene.

Vladimir Putin inspectează armele și echipamentele rusești în timpul vizitei sale la exercițiile militare comune ruso-belaruse „Zapad 2025”. Foto Hepta

„Toți oamenii bogați din Rusia sunt împotriva războiului din Ucraina”

– Este imposibilă democrația în Rusia?

– Cred că este posibilă. Pentru că, înainte de Revoluție, când rușii sau oamenii care trăiau în imperiul rus aveau ocazia să voteze, votau întotdeauna pentru forțele democratice. Chiar și în 2017, în timpul alegerilor municipale din Moscova, capitala Rusiei, forțele democratice au câștigat 267 de locuri la nivel municipal. Și în centrul Moscovei, forțele democratice au câștigat, de exemplu, 12 din 12 locuri în consiliile districtuale.

Totul depinde de instituțiile incluzive. Deci când Putin va pleca, când va exista o șansă pentru Rusia post-Putin, și cred că dacă va exista o strategie bună și o strategie adecvată a Europei față de Rusia post-Putin, atunci vom avea o șansă, poate încet, dar să ne îndreptăm spre democrație. Avem nevoie de instituții funcționale, de un sistem central independent, de un parlament independent, de regiuni independente.

Avem nevoie de o republică parlamentară, avem nevoie de o federație care să funcționeze cu adevărat în Rusia. Și aceasta poate fi o bază bună pentru a începe construirea democrației. Cred că este posibil.

Și astăzi, avem un regim care nu este doar autoritar, ci chiar dictatorial. Atât timp cât avem o dictatură, cetățenii ruși nu au instrumente și nu au posibilitatea de a participa la viața politică. Dar după Putin, dacă nu vom avea o divizare a elitei, dacă o nouă conducere va încerca să restabilească relațiile cu Occidentul, cred că un nou acord, chiar dacă nu va fi unul scris, este posibil. Pentru că pentru țara mea, a face parte din marile familii europene este, cum să spun, o modalitate foarte benefică de dezvoltare. Mulți oameni de afaceri, și acum chiar și autoritățile, înțeleg că dictatura duce la război, așa cum s-a întâmplat, așa cum s-a întâmplat deja cu Rusia.

Cunosc starea de spirit reală din interiorul elitei, a diferitelor grupuri de elită. Și știu că toți oamenii de afaceri, toți oamenii bogați din Rusia sunt împotriva războiului din Ucraina. Știu că mulți membri ai parlamentului, membri ai guvernului, mulți membri și reprezentanți ai elitei conducătoare, desigur, nu vor ca Rusia să fie izolată. Nu vor să-și păstreze activele în Rusia. Vor să facă parte din economia globală. Și vor să-și trimită copiii să studieze în Europa, în Statele Unite și să-și păstreze activele și conturile bancare în străinătate.

Așadar, cred că, în cazul unor schimbări în Rusia, va exista o oportunitate reală. Desigur, va fi o răscruce între dictatură și democrație. Și cred că dacă ne putem uni și participa la aceste schimbări, atunci dezvoltarea către Europa, către democrație, va fi posibilă. Dar numai după Putin, nu acum.

„Vă putem oferi sfaturi foarte bune”

– Cât de important este să-l înțelegem pe adevăratul Vladimir Putin pentru a-l învinge?

– În primul rând, Europa și Occidentul unit, Occidentul colectiv, ar trebui să definească obiectivul real. Care este obiectivul real? Pedepsirea rușilor este un obiectiv. Sau înfrângerea lui Putin, al doilea obiectiv. Sau epuizarea economiei rusești este al treilea obiectiv. Sau, de exemplu, realizarea schimbării de regim.

Deci, mai întâi, trebuie definit obiectivul și trebuie elaborată strategia. Și aș recomanda să se elaboreze strategia schimbării regimului din Rusia. Și după aceea este mai bine să se stabilească un dialog serios cu societatea civilă rusă, cu experții și economiștii ruși care pot oferi o foaie de parcurs despre cum să epuizați, de exemplu, economia rusă.

Președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și liderul Coreei de Nord Kim Jong Un (de stânga la dreapta. Foto: Hepta

Noi știm cum să facem asta. De exemplu, acum doi ani, aproape doi ani, am lansat grupul de reflecție „Centrul pentru Analiză și Strategii în Europa”. Pe scurt, am reunit cei mai buni economiști ruși și putem oferi instituțiilor, politicienilor și factorilor de decizie occidentali expertiză de înaltă calitate în ceea ce privește economia, situația și politica din Rusia, din diaspora.

Vă putem oferi sfaturi foarte bune. Cum să impuneți sancțiuni mai eficiente, de exemplu. Cum să ajungeți să stimulați fuga de capital din Rusia. Pentru că astăzi, după cum putem vedea, China nu face parte din politica de sancțiuni. Iar China este principalul consumator de petrol rusesc.

Dacă China nu face parte din politica de sancțiuni, atunci niciuna dintre sancțiunile occidentale nu poate fi eficientă. Deci, dacă China continuă să cumpere petrol rusesc, Putin va continua să primească bani din vânzarea petrolului său. Deci, chiar dacă încercați să sancționați așa-numita flotă gri, nu ar funcționa.

Pentru că toată această flotă transportă petrolul în China. Ei nu depind de sancțiuni, de sancțiunile vest-europene. Ei pot și vor continua să transporte petrol rusesc în China sau în India. Iar Putin va avea bani din asta. Deci mai există o opțiune pentru a epuiza economia rusă. Trebuie să faceți tot posibilul pentru a stimula fuga de capital din Rusia.

Putin poate obține, de exemplu, 100 de miliarde de dolari din vânzarea petrolului către China. Dar Occidentul poate face tot posibilul pentru a stimula fuga de capital cu aproximativ aceeași sumă de bani din Rusia către alte țări. Aceasta poate fi o strategie foarte eficientă.

Dar mai întâi trebuie să definiți obiectivul și să elaborați strategia. Ce vreți de la Rusia după Putin? Vreți să facă parte din civilizație? Adică, poate nu parte a Europei, dar parte a comunității occidentale. Sau vreți să izolați Rusia și să o excludeți din civilizație și să o faceți parte din China? Știți, aceasta este strategia. Iar strategia influențează unele dintre măsurile pe care trebuie să le luați.

– De ce propaganda a fost atât de eficientă în Rusia până acum?

– Aș spune că în toate dictaturile și în toate regimurile autoritare, orice propagandă este eficientă. Pentru că dacă aveți o singură sursă de informații, fără nicio discuție, fără nicio alternativă, atunci orice propagandă va fi eficientă. Astăzi, toate mass-media independente au fost excluse din țară. Nu există niciun mijloc de informare independent în Rusia. Toți sunt în exil. Canalul TV Rain este în exil.

Novaya Gazeta Europe este în exil. Echo of Moscow a fost interzis în Rusia. Acum avem Facebook, Instagram, chiar și rețele precum WhatsApp, Signal și altele interzise în Rusia.

De aceea oamenii nu au surse alternative de informare, ci surse dependente de informare. Doar cei care pot să ocolească restricțiile, care pot instala VPN și schimba VPN-ul pe dispozitivele lor pot face asta. Ei pot avea acces la informații independente, dar este vorba de aproximativ 20 de milioane de oameni în Rusia, nu mai mult. Poate 25 de milioane.



– Patriotismul este alterat sau falsificat în Rusia?

– În primul rând, nu cred că patriotismul sau alte narațiuni sunt foarte eficiente în Rusia. Pentru că, știți, puterea lui Putin se bazează pe demobilizarea oamenilor. Așadar, oamenii sunt demobilizați. Asta înseamnă că nu pot fi mobilizați împotriva lui Putin. Dar, în același timp, sprijinul pentru războiul din Ucraina, sprijinul pentru Putin, nu este inactiv. Știți, este ca o aprobare tăcută. Dar dacă se schimbă ceva, vom aproba schimbările. Deci nu este un sprijin activ. Este un sprijin pasiv pentru Putin și inițiativele sale.

Și acest așa-zis patriotism nu este un sprijin activ. Este o narațiune stabilită, o narațiune stabilită de propagandă. Dacă puterea se schimbă în Rusia, dacă narațiunea se schimbă, oamenii își vor schimba imediat părerea. Ei nu sunt susținători ai acestei narațiuni. Pur și simplu, le este frică să se opună ei.

Ce abordare ar trebui să aibă România față de Rusia și Ucraina

– Sicriele cu soldații americani morți din Vietnam au dus la proteste în masă în America. De ce sicriele cu rușii morți din Ucraina nu duc la proteste în masă în Rusia?

– Pentru că, în timpul războiului din Vietnam, Statele Unite erau o țară democratică, unde existau proteste serioase și mișcări antirăzboi, cu mass-media independente și cu o opoziție structurată care se opunea războiului. Așadar, existau multe platforme și libertate de exprimare a protestului împotriva acestei politici.

De aceea au avut loc demonstrații și mitinguri de masă împotriva războiului. În Rusia, nu există mass-media independente. Nu există platforme independente. Nu există mișcări de opoziție sau partide politice. De aceea nu se aude nici măcar o declarație împotriva războiului. Așadar, oamenii nu au vreo alternativă. Nu se pot organiza, deoarece nu există nimeni care să organizeze proteste în Rusia. Chiar dacă încerci să faci ceva, vei fi închis imediat.

De aceea, într-o țară liberă, vezi proteste masive și de amploare. Dar într-o dictatură, nu veți obține nimic. La fel ca în Uniunea Sovietică, chiar și în fostele republici precum Estonia, Letonia, Lituania, nu au existat proteste masive în anii ’80 și ’70. Și nu pentru că acolo trăiau oameni răi, ci pentru că nu aveau instrumente pentru a organiza mișcarea de protest și mitingurile. La fel se întâmplă și acum în Rusia. Și oamenii sunt foarte intimidați pentru că Navalnîi a fost ucis, Nemțov a fost ucis. Toți ceilalți politicieni sunt în închisoare sau în exil. Și oamenii nu pot primi 20 de ani de închisoare doar pentru că și-au exprimat poziția anti-război.



– Ce abordare ar trebui să aibă România față de războiul din Ucraina și față de Rusia?

– România, ca parte a Uniunii Europene, ar trebui să colaboreze cu alte state care sprijină Ucraina. Și poate că România poate iniția sau pur și simplu ridica problema că Uniunea Europeană are nevoie de un dialog profesional serios cu experții ruși, cu societatea civilă rusă, cum să luăm decizii corecte și eficiente în ceea ce privește Rusia. Poate fi vorba despre sancțiuni, despre diaspora, despre strategia față de Rusia post-Putin. Așadar, avem nevoie de decizii profesionale bazate pe expertiză, nu pe emoții. Și acest lucru trebuie discutat și ridicat în discuție.

Suntem gata să ajutăm și suntem gata să participăm. Pentru că ne considerăm europeni. Trăim în Europa. În curând, majoritatea dintre noi vom avea cetățenia diferitelor țări europene. Și suntem îngrijorați nu numai de Rusia, ci și de Europa. Pentru că înțelegem amenințările regimului Putin mult mai bine decât o pot face europenii. Și știm, de asemenea, cum să le facem față.

Pentru că absența voinței politice și deciziile neprofesionale pot duce la mult mai multe probleme decât avem acum. Așadar, ne temem că lipsa eforturilor din partea Europei, din partea Occidentului, de a contracara regimul lui Putin, poate duce la probleme grave pentru țările europene, pentru Europa, nu doar pentru Ucraina.

Foto: Arhiva personală

