UPDATE ora 21.55: Poliția Constanța a anunțat scurt luni seară, 6 aprilie: „Au fost identificate. Nu au fost victimele vreunei infracțiuni”.

Știrea inițială: Două surori din Constanța au dispărut de acasă, ieri, 5 aprilie 2026, și nu s-au mai întors. Cele două fete, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost date în urmărire națională.

Cele două surori din Constanța, Hasan Ghiulim (14 ani) și Hasan Cicec (15 ani), sunt căutate de polițiști după ce au dispărut de la domiciliu.

Potrivit IPJ Constanța, cele două au plecat voluntar pe 5 aprilie, în jurul orei 22.00, fără să se întoarcă. Sesizarea a fost făcută pe 6 aprilie, la ora 12.30, de bunicul fetelor la Poliția Municipiului Constanța – Secția 1.

Hasan Ghiulim are 1,20 m înălțime, ochi negri și păr șaten, iar Hasan Cicec măsoară 1,10 m, având aceleași trăsături fizice.

Oricine deține informații despre cele două este rugat să contacteze numărul de urgență 112.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE