Mihaela Antonescu, consilier în cadrul Biroului de Consultanță Agricolă, a oferit detalii despre desfășurarea programului de formare profesională. Potrivit acesteia, cursurile vin în întâmpinarea nevoilor din teren, dar sunt deschise oricărei persoane interesate, potrivit Obiectiv Vocea Brăilei.

„Organizăm aceste cursuri la solicitarea fermierilor care doresc să-și califice personalul, însă primim cereri și de la persoane fizice care vor să învețe această meserie onorabilă, esențială pentru agricultura modernă”, explică Mihaela Antonescu.

Cursul se întinde pe o perioadă de 3 luni. Partea de teorie se desfășoară la sediul Direcției Agricole, timp de 4 ore pe zi, sub îndrumarea specialiștilor instituției.

Accentul cade pe experiența directă, cursanții efectuând câte 8 ore pe zi de instruire practică în teren.

La încheierea celor trei luni de pregătire, absolvenții vor susține un examen în fața unei comisii atestate conform legislației în vigoare. Cei care promovează vor primi actele de calificare oficiale, care le permit să profeseze imediat în domeniu.

Cursanții trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pentru tinerii între 16-18 ani este nevoie de acordul scris al părinţilor, şi orice persoană (indiferent de vârstă) trebuie să fi absolvit minimum 8 clase. În cadrul cursului se predau şi noţiuni de protecţia muncii.

Calificări pentru „tractorist de brazdă”

Reprezentanții Direcției Agricole fac o precizare esențială pentru viitorii cursanți: programul de formare vizează exclusiv calificarea pentru lucrul efectiv pe terenurile agricole (cunoscută sub denumirea de „tractorist de brazdă”).

Este important de reținut că absolvenții acestui curs nu obțin automat dreptul de a conduce utilajele pe drumurile publice. Calificarea se concentrează pe operarea utilajelor în incinta fermelor și pe câmp, pentru activități specifice de arat, semănat sau recoltat. Pentru a circula pe drumurile publice, este necesară obținerea permisului de conducere corespunzător (categoria Tr), care se eliberează prin structurile poliției rutiere, nu prin Direcția Agricolă.

Taxa de înscriere la curs este de 600 lei, la care se adăugă 20 de lei, costul diplomei de absolvire.

Meseria de tractorist a devenit una dintre cele mai profitabile opțiuni din sectorul privat, oferind venituri consistente, în special în perioadele de vârf agricol.

Un tractorist la început de drum sau care lucrează în ferme mici câștigă între 3.000 și 4.000 de lei net pe lună.

În fermele mari, unde se utilizează tehnologie de ultimă oră, salariile pot exploda. Un mecanizator cu experiență poate ajunge la venituri de 14.000 – 15.000 de lei net pe lună în perioadele de campanie (arat, semănat, recoltat).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE