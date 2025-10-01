Politicianul loial lui Vladimir Putin a scris, într-o postare aplicația de mesagerie MAX, că „e greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu este acolo”, aluzie la faptul că dislocarea submarinelor nucleare americane este un bluf.
În august, Trump a susținut că a desfășurat două submarine nucleare în regiunile relevante”, ca răspuns la „declarațiile provocatoare” ale lui Medvedev, pe care l-a numit un „un eșec” și „trăind în iluzii”.
„Pe baza declaraţiilor extrem de provocatoare ale fostului preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate în regiunile corespunzătoare, în eventualitatea în care aceste declaraţii prosteşti şi incendiare sunt mai mult decât atât”, anunțase Trump, într-o postare pe Truth Social.
În ultimele luni, Donald Trump şi Dmitri Medvedev au intrat într-o polemică de la distanţă, pe reţelele sociale.
- Deranjat de scurtarea termenului-limită la zece zile, începând de luni, 28 iulie, Dmitri Medvedev a susținut că Rusia nu este „Israel și nici măcar Iran”, iar Donald Trump riscă „un război” pe plan intern. Anterior, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei a minimizat termenul-limită, catalogându-l drept un „ultimatum teatral”.
- Impulsiv din fire, Donald Trump i-a răspuns lui Dmitri Medvedev, numindu-l „fostul președinte ratat al Rusiei” și transmițându-i „să aibă grijă ce spune”, deoarece „se apropie periculos de o zonă foarte riscantă”.
- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este o portavoce a propagandei Kremlinului, l-a provocat nou pe președintele american Donald Trump și l-a amenințat voalat cu apocalipsa nucleară, pe 1 august.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.