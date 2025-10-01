Politicianul loial lui Vladimir Putin a scris, într-o postare aplicația de mesagerie MAX, că „e greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu este acolo”, aluzie la faptul că dislocarea submarinelor nucleare americane este un bluf.

În august, Trump a susținut că a desfășurat două submarine nucleare în regiunile relevante”, ca răspuns la „declarațiile provocatoare” ale lui Medvedev, pe care l-a numit un „un eșec” și „trăind în iluzii”.

„Pe baza declaraţiilor extrem de provocatoare ale fostului preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate în regiunile corespunzătoare, în eventualitatea în care aceste declaraţii prosteşti şi incendiare sunt mai mult decât atât”, anunțase Trump, într-o postare pe Truth Social.

În ultimele luni, Donald Trump şi Dmitri Medvedev au intrat într-o polemică de la distanţă, pe reţelele sociale.

