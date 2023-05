În august 2021, fostul ministru al educației Sorin Cîmpeanu a anunțat întocmirea unui raport intern despre activitatea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și că a făcut sesizări către mai multe instituții, printre care Curtea de Conturi a României și Agenția Națională de Integritate.

Acesta acuza conducerea ARACIP că a comunicat defectuos cu furnizorii de educație, adică școlile de stat și private, și că a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese, având dosare în care ARACIP avea dublă calitate: de reclamant – persoană fizică și de pârât, în calitate de reprezentant al instituției. De asemenea, semnala nereguli la stabilirea taxelor de autorizare și acreditare.

Conducerea ARACIP acuza interesele școlilor private

Șerban Iosifescu, președintele ARACIP de atunci, a decis să nu mai ceară prelungirea mandatului său chiar în perioada dezvăluirilor făcute de Sorin Cîmpeanu. În ceea ce privește acuzațiile ce se aduceau instituției pe care o reprezenta, acesta a invocat presiuni din partea reprezentanților școlilor private.

„Ei doresc ca toate școlile private să fie ca mielul care suge de la două oi: să primească bani și de la stat, și de la privat. Toate controalele au fost declanșate în zile care coincid cu anumite refuzuri din partea ARACIP sau acțiuni din partea mea sau a altor angajați din ARACIP care au deranjat persoane din Ministerul Educației”, spunea atunci Iosifescu, într-un interviu pentru Școala 9.

Recomandări SENTINȚĂ. Un judecător i-a spus lui Daniel Băluță că ocupația sa ca primar nu e „încărcarea rolului instanţelor de judecată cu cereri lipsite de temei” contra jurnaliștilor

Curtea de Conturi a făcut un control la ARACIP

La mai bine de un an și jumătate, Curtea de Conturi a României a revenit cu un răspuns la solicitarea Libertatea cu privire la situația agenției din subordinea Ministerului Educației. Instituția spune că a desfăşurat între timp un control cu privire la „situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor şi a efectuării cheltuielilor” în urma căruia a întocmit un raport în decembrie 2022. Acest raport a fost solicitat de Direcția Națională Anticorupție în aceeași lună.

„… pentru a nu compromite interesele justiției nu pot fi dezvăluite mijloace de probă sau înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală înainte de a se dispune o soluție de netrimitere în judecată ori de soluționare definitivă a cauzei”, a explicat Curtea de Conturi motivul pentru care nu poate să furnizeze către Libertatea date din raport.

Cercetare „in rem”

La cererea Libertatea, DNA admite că are un dosar în curs. „În acest moment, pe rolul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, se află în lucru un dosar penal care ar avea ca obiect aspectele precizate de dv. în cerere și în care urmărirea penală este începută doar cu privire la faptă (in rem). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o eventuală faptă penală”, a fost răspunsul instituției transmis luna trecută.

