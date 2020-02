De Cristian Anton,

Ministerul Public a precizat pentru Europa FM că ancheta vizează fapte precum abuz în serviciu şi sustragere sau distrugere de înscrisuri, în legătură cu unele dosare de acordare a cetăţeniei române.

În acest moment ancheta penală este la început şi, potrivit informaţiilor Europa FM, cercetările se fac in rem.

Secretarul de stat din Ministerul de Externe, Ana Guţu, şef al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova, susţine că problemele penale descoperite în România afectează întreg procesul de acordare a cetăţeniei pentru moldovenii din Republica Moldova.

Ana Guţu spune că nu mai puţin de 3.500 de dosare au probleme.

Acordarea cetăţeniei române este gestionată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, iar şeful instituţiei, Andrei Tinu, spune că nimeni nu l-a chemat încă la parchet.

Admite însă că sunt probleme, dar în numai 300 de dosare.

Surse diplomatice au declarat pentru Europa FM că la sediile consulare ale MAE din Republica Moldova vin să depună jurământul şi persoane care nu ştiu „o boabă” în limba română, deşi asta este o condiţie pentru acordarea cetăţeniei.

Preşedintele ANC, Andrei Tinu, spune că este posibil pentru că legea nu mai prevede intervievarea candidaţilor care pe parcursul întocmirii dosarului de cetăţenie dovedesc că au avut rude în România, iar jurământul este oricum ultimul pas.

În luna decembrie, premierul Ludovic Orban l-a demis pe şeful Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, iar surse guvernamentale au declarat pentru Europa FM că decizia a avut legătură cu aceste probleme.

Andrei Tinu a atacat în instanţă demiterea şi a câştigat, aşa că a revenit la conducerea instituţiei în ianuarie.

Cât priveşte cererea în creştere a unor ruşi de a deveni români, Preşedintele ANC spune că puţini au şi primit cetăţenia în ultimii trei ani.

Dosarul penal în care este anchetat felul în care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a gestionat solicitările a nenumăraţi ruşi şi ucraineni de a deveni români a fost declinat acum mai bine de o lună de la Parchetul General la Direcţia Naţională Anticorupţie, mai exact la 23 ianuarie.

La începutul lunii, şi G4Media arăta că 260 de mii dosare de cetăţenie sunt temporat blocate din cauza problemelor de la ANC.

Cine sunt magistraţii care au decis că o fetiţă de 11 ani poate consimţi sexul cu un bărbat de 52 de ani

3.210 de cetăţeni din Italia au intrat în ultimele 24 de ore în România. Orban cere listele de pasageri

Ludovic Orban anunţă că Nicuşor Dan este candidatul PNL la Primăria Capitalei: „Într-un fel, am făcut un sacrificiu”