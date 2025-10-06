Detalii despre accident

Conform primelor cercetări ale Poliției Bihor, o femeie în vârstă de 70 de ani din Oradea se afla la volanul mașinii implicate în accident. Aceasta ar fi pierdut controlul vehicului în timpul ploii torențiale de sâmbătă.

Autoturismul a deviat de pe sensul său de mers, traversând pe contrasens. Ulterior, mașina a părăsit carosabilul, oprindu-se violent într-un copac de pe marginea drumului.

În comunicatul oficial, IPJ Bihor scrie: „Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie, de 70 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 792 A, în afara localității Miersig, dinspre localitatea Leș, județul Bihor, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi pierdut controlul asupra direcției, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune laterală cu un copac din afara carosabilului, de pe sensul opus direcției sale de deplasare”.

Victime și investigații în curs

În urma impactului, atât șoferița, cât și pasagerul, un bărbat de 63 de ani din comuna Cociuba Mare, au suferit leziuni multiple. Din nefericire, ambii au decedat la fața locului.

„Caracatița" lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții" infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Polițiștii Serviciului Rutier Bihor continuă investigațiile sub supravegherea unui procuror. Scopul este stabilirea exactă a circumstanțelor și cauzelor producerii accidentului.

Ana Guț, doctorița implicată în accident

Conform eBihoreanul, șoferița implicată în accident ar fi fost Ana Guț, o doctoriță cunoscută în urma unui scandal de corupție de la Casa Județeană de Pensii Bihor din 2015. Aceasta a scăpat recent de răspunderea penală prin prescrierea faptelor. Conform anchetei, aceasta ar fi primit mită în mod repetat.

Un comunicat DNA din 2 decembrie 2021 menționa că în doar 25 de zile lucrătoare, Guț ar fi primit mită de 334 ori, totalizând 51.970 lei și 3.330 euro. Ancheta a dezvăluit sume impresionante de bani ascunse în diverse locații. În cabinetul medical s-au găsit 6.238 lei, 700 euro și 300 dolari. Într-un apartament, autoritățile au descoperit 700 euro și 19.336 lei. Mașina doctoriței ascundea 205.710 lei și 19.385 euro. Cea mai mare sumă a fost găsită la mama pensionară a doctoriței: 772.200 lei, 120.000 dolari și 4.820 euro.

În august 2024, Tribunalul Bihor a decis încetarea procesului penal împotriva dr. Guț, invocând prescrierea faptelor. S-a dispus însă confiscarea sumelor primite ca mită în perioada monitorizată.

