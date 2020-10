Tatiana Grecu e medic primar la ATI la Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu și a fost afectată de decesul unui pacient în vârstă de 47 de ani, care a suferit de COVID-19. Bărbatul s-a luptat aproximativ o lună cu boala, dar a murit după ce testele de coronavirus îi ieșiseră negative.

“Azi am avut o zi tristă! Era un om obișnuit, avea doar 47 de ani ! Și trei copii , unul de un an, care îl va cunoaște pe tatăl său doar din poze! A avut ghinionul să se infecteze cu acest virus parșiv și, deși era un om puternic care a suferit și a luptat din toate puterile lui aproape o lună,

nu a supraviețuit!

Am sperat și eu, și asistentele mele în fiecare zi în care era «puțin mai bine» (așa ne spunea el ), deși era vizibil că luptă pentru fiecare respirație, am sperat că împreună vom câștiga! Ne mulțumea pentru fiecare lucru, ne mulțumea pentru fiecare zi în care făcea progrese și ne-am bucurat toată echipa când au ieșit testele negative! Am crezut că am învins! Bucuria însă a fost de scurtă durată! Acest virus parșiv deja făcuse ravagii!”

“Ochii acestui om nu o să-i uit curând!”

“Nu poți… nu se poate să nu-ți pese! Nu se poate să nu ne afecteze aceste morți, acești oameni a căror privire plină de chin, de speranță, de recunoștință ne urmărește mult timp! Cu siguranță, ochii acestui om de o bunătate ieșită din comun nu o să-i uit curând!

Recomandări COLECTIV 5 ani. Întrebat de ce mor românii în spitale, președintele Iohannis a spus ”ne considerăm informați” în 2016 și ”voi cere o informare” în 2020!

Purtăm cu noi povara vieții lor, a ființelor dragi pe care le lasă în urmă, deși noi nu-i cunoaștem și nu îi vom cunoaște vreodată! Azi, m-am simțit dureros de tristă!

Aveți grijă, protejați-vă, protejați persoanele pe care le iubiți! E un virus parșiv, care nu știi când, cum, unde și de ce te lovește! Repet, e un război cu un inamic invizibil, care nu are nici o regulă când își alege victimele!”, a scris Tatiana Grecu pe pagina ei de pe rețeaua de socializare.

Citeşte şi:

Bucureşti, locul 2 în Europa în privinţa costurilor morţii premature generate de poluare

Coronavirus în România, 21 octombrie. Un nou bilanț ridicat și creștere îngrijorătoare a numărului de pacienți de la ATI

Prognoza meteo, 21 octombrie 2020. Vreme însorită și temperaturi de maxim 19 grade Celsius

PARTENERI - GSP.RO Dezvăluiri șocante! Tudor Gheorghe, drogat cu heroină și dezbrăcat în cadă: „Dădeam din mâini, mi s-a rupt filmul!" » Incredibil ce a urmat

PARTENERI - PLAYTECH A pus bicarbonat cu oțet în WC și NU i-a venit să creadă ce VEDE. Ce s-a întâmplat în câteva minute

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2020. Berbecii au tot felul de complicații legate de banii câștigați prin efort propriu

Știrileprotv.ro Uţu, „Împăratul interlopilor„, prins de DIICOT. E uluitor ce putea avea în casă