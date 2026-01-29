O sală mare, un singur spectator

La cinematograful Vue din Islington, Londra, filmul „Melania” a atras un singur spectator la proiecția de vineri, de la ora 15.10. Pentru proiecția de la ora 18.00, doar două locuri erau rezervate. În alte orașe din Marea Britanie, situația este și mai clară. La sălile Vue din Blackburn, Castleford și Hamilton, toate locurile erau disponibile pentru cele 28 de proiecții programate, la momentul publicării articolului.

La cinematografele Cineworld, cifrele sunt ceva mai bune, însă rămân modeste. La Wandsworth au fost vândute patru bilete, iar la Broughton doar câteva locuri din spate erau rezervate. Per ansamblu, interesul publicului este redus, în ciuda lansării ample a filmului.

Tim Richards, directorul executiv al lanțului Vue, a confirmat că vânzările sunt scăzute. El a declarat că a primit numeroase e-mailuri de la spectatori care criticau decizia de a proiecta documentarul.

„Indiferent de părerea noastră despre un film, dacă este aprobat de British Board of Film Classification, îl analizăm și, în 99% din cazuri, îl proiectăm. Nu ne jucăm de-a jurații pentru a cenzura filmele”, a spus Richards.

De ce rulează filmul în atât de multe săli

Un analist din industrie, citat de The Guardian, suspectează că documentarul a fost lansat printr-o strategie numită „four-walling”, în care distribuitorii plătesc o taxă fixă cinematografelor pentru a asigura proiecțiile. Această strategie ar explica de ce atât de mulți operatori au acceptat filmul, într-o perioadă în care alte producții cu șanse la premii se luptă pentru spațiu pe ecrane.

„Aș fi uimit dacă box office-ul ar raporta rezultate relevante pentru acest titlu”, a spus analistul.

Amazon MGM Studios a cumpărat drepturile documentarului pentru 40 de milioane de dolari și a alocat încă 35 de milioane pentru promovare la nivel global. Campania de marketing s-a concentrat până acum aproape exclusiv în SUA, cu spoturi TV, panouri publicitare și evenimente speciale, inclusiv la The Sphere din Las Vegas.

Documentarul urmărește viața și perspectiva celor 20 de zile dinaintea revenirii lui Donald Trump ca președinte al SUA, în ianuarie 2025. Filmul a fost proiectat recent la Casa Albă și urmează să aibă premiera oficială la Kennedy Center din Washington, înainte de lansarea în 27 de țări.

Așteptări mari în SUA, semne de întrebare în Marea Britanie

Boxoffice Pro estima inițial încasări de 1-2 milioane de dolari în primul weekend în SUA. Ulterior, National Research Group a ridicat prognoza la 5 milioane de dolari. În Marea Britanie, însă, lansarea pe peste 100 de ecrane face ca media încasărilor per sală să fie foarte scăzută.

Melania Trump este producătoare executivă a documentarului. Agentul și consilierul principal al președintelui, Marc Beckman, a spus că aceasta a avut un control editorial extins: „A fost implicată în producție, postproducție, trailer, final, muzică și campania publicitară. Nu doar a aprobat, ci a construit”.

Documentarul este regizat de Brett Ratner, aflat la primul său proiect major după ce, în 2017, a fost acuzat de mai multe femei de abuz sexual. Regizorul a negat acuzațiile, iar în caz nu au fost formulate acuzații penale. Ratner este cunoscut mai ales pentru seria „Rush Hour”, al cărei al patrulea film a primit recent undă verde pentru producție.

Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Știri România 13:15
Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Știri România 12:04
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Stiri Mondene 14:00
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14:00
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu"
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
