Buget uriaș pentru un documentar

Amazon MGM Studios a investit aproximativ 40 de milioane de dolari în licențierea documentarului și alte 35 de milioane de dolari în promovarea acestuia. Campania de marketing este una dintre cele mai agresive din istoria recentă, incluzând reclame pe televiziune, panouri publicitare, stații de metrou și autobuze în numeroase orașe, dar și pe Sphere din Las Vegas.

„După ce am structurat contractul record pentru ea cu Amazon, prima doamnă s-a apucat de treabă”, a declarat Marc Beckman, agentul și consilierul principal al Melaniei Trump.

Melania Trump are rolul de producător executiv al filmului, implicându-se activ în toate fazele proiectului: „A fost implicată în producție, postproducție, întreaga campanie publicitară, trailerul… Și când spun implicată, nu mă refer doar la aprobare. Ea a creat trailerul. Ea a creat suspansul, ea a selectat muzica”, a adăugat Beckman.

Lansare cu evenimente exclusiviste

Evenimentele dedicate lansării au început pe 24 ianuarie 2026, cu o proiecție privată organizată de Melania și Donald Trump în Sala de Est a Casei Albe. Proiecția a adus împreună un cerc restrâns de prieteni și membri ai familiei, conform unui oficial al Casei Albe.

Pe 29 ianuarie, familia Trump va păși pe covorul roșu pentru o proiecție specială la Kennedy Center, redenumit recent Trump Kennedy Center de consiliul de administrație. Simultan, 21 de proiecții doar pe bază de invitație vor avea loc în orașe precum New York, Boston, Las Vegas și Los Angeles.

O miză pentru Amazon și pentru regizor

Pentru Amazon, miza este mare. Stefano Da Frè, regizor de documentare, susține că investiția colosală este fundamentată de analiza datelor și algoritmii companiei: „Amazon este o companie bazată pe date. Cu toate instrumentele lor, cu toată inteligența artificială, cu Amazon Web Services – nu au ajuns la această cifră la întâmplare. Ei cred, pe baza indicatorilor lor, că această sumă este justificată”, a declarat acesta.

Producția este regizată de Brett Ratner, marcând revenirea acestuia în industria filmului după acuzațiile de hărțuire sexuală din 2017, pe care le-a negat. Filmul reprezintă o provocare și pentru Ratner, al cărui succes de acum ar putea influența cariera sa viitoare.

Melania Trump, cunoscută pentru discreția sa în al doilea mandat al soțului său, a ales să-și crească vizibilitatea publică în ultima perioadă, concentrându-se pe promovarea documentarului. În trailer, vocea sa din off rezumă esența proiectului: „Toată lumea vrea să știe. Așa că iată”.

