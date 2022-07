Perechea a acoperit faimoasa pictură de peisaj a lui John Constable „The Hay Wain” cu o versiune modificată a imaginii înainte de a-și lipi mâinile de rama ei. Demonstrația are loc la doar o zi după ce cinci activiști Just Stop Oil au perturbat Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1 stând pe circuitul de curse de la Silverstone.

Săptămâna trecută, membrii grupului s-au lipit de ramele picturilor din Londra, Glasgow și Manchester, inclusiv celebrul „Peach Trees in Blossom” al lui Vincent van Gogh.

Finalizată în 1821, „The Hay Wain” este printre cele mai cunoscute opere de artă din Marea Britanie. Reprezentând râul Stour, care împarte comitatele engleze Suffolk și Essex, este considerată una dintre picturile prin excelență ale lui Constable.

Listen to why Eben took this action today.



Just Stop Oil has been targeting art, as well as sport as it is part of our collective culture.



We love our history and culture too much to just allow it all to be destroyed.



Join the resistance – https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/3c7sX8QSdl