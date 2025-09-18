Potrivit Poliției Metropolitanie, cei trei suspecți reținuți sunt doi bărbați de 41, respectiv 46 de ani, și o femeie de 35 de ani.

Suspecții de spionaj în favoarea Rusiei au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate marți la două adrese din comitatul Essex. Toți trei au fost eliberați pe cauțiune în așteptarea anchetei.

Poliția Metropolitană nu a oferit alte detalii despre suspecți, cum ar fi naționalitatea lor și serviciile prestate pentru serviciile secrete rusești.

Vestea din Anglia vine după ce Letonia a anunțat miercuri arestarea unui localnic care colecta informaţii despre instalaţiile şi operaţiunile militare de pe teritoriul țării baltice în scopul de a le transmite regimului de la Moscova.

Plasat în arest preventiv la sfârşitul lunii august, suspectul leton riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare şi confiscarea bunurilor.

În Estonia, o femeie de 63 de ani a fost condamnată în august la trei ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei și încălcarea sancțiunilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE