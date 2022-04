Doi eurodeputați români s-au abținut la votul din PE privind impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cum au motivat

Cei doi parlamentari români care s-au abținut sunt Corina Crețu, aleasă eurodeputat pe listele partidului Pro România, și Maria Grapini, eurodeputat din partea Partidului Puterii Umaniste.

Corina Crețu a spus că, în ce o privește, a fost o greșeală.

„Eu sunt în favoarea celor mai dure sancțiuni. Din păcate, azi s-a produs o eroare. Veți vedea că am votat în favoarea rezoluției. Este adevărat că au fost colegi care s-au abținut și în vâltoarea aceea a votării, în loc de plus am votat abținere, dar am corectat deja”, a spus Corina Crețu, potrivit Europa FM.

Un răspuns similar a fost dat de Maria Grapini. Ea a spus că a fost vorba de o greșeală tehnică.

„Da, am greșit. Am aici dovada, în telefon. Este pozat votul meu dat să-l completeze asistenta pe lista de vot. Este cu plus, îl puteți vedea și dumneavoastră aici”, a spus Maria Grapini, care a transmis că este în favoarea sancțiunilor impuse Rusiei.

Conform procedurilor, parlamentarii europeni au 24 de ore la dispoziție să ceară corectarea votului. La final, toți cei 33 de europarlamentari români au votat pentru adoptarea rezoluției Parlamentului European.

Un amendament care cerea ca formula „un embargou asupra importurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear şi gaz cât de curând posibil” să fie înlocuită cu „un embargou total şi imediat asupra importurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear şi gaz” a trecut şi el, cu 413 voturi pentru, 93 împotrivă şi 46 de abţineri.

