Primele concedieri făcute în peste 110 ani

Ritter Sport intenționează să-și reducă personalul pentru prima dată în istoria sa, a declarat joi, 23 aprilie, un purtător de cuvânt al companiei, potrivit publicației Biznis Blic. Concedierile vor afecta sediul central din Waldenbuch, lângă Stuttgart, unde se preconizează reducerea a aproximativ 10% din locurile de muncă.

Sediul central al companiei are în prezent aproximativ 1.000 de angajați, iar planul prevede concedierea a 70 de persoane din funcții administrative.

Performanța companiei a fost afectată în mod negativ de creșterea costurilor materiilor prime, energiei și ambalajelor, precum și de o scădere semnificativă a cererii în ultimul an. În 2025, firma a înregistrat pierderi, iar profitul operațional a fost mai mic decât se aștepta.

Situația a fost agravată și mai mult de prețurile record la cacao, deși acestea au început recent să scadă ușor datorită unei recolte mai bune. De asemenea, prețul ciocolatei în Germania în martie 2026 a fost, în medie, cu 71% mai mare decât în 2020.

Compania Ritter Sport, care are aproximativ 1.900 de angajați la nivel mondial, anunțase deja măsuri de reducere a costurilor.

Un etalon al industriei germane de dulciuri

Ritter Sport reprezintă un etalon al industriei germane de dulciuri, fiind o afacere de familie care a reușit să transforme o simplă tabletă de ciocolată într-un simbol global al eficienței și calității. Compania a fost fondată în anul 1912 de către Alfred și Clara Ritter, însă momentul definitoriu a avut loc în 1932, când Clara a propus crearea unei tablete pătrate care să poată fi purtată în buzunarul hainei de sport fără a se rupe, păstrând în același timp gramajul standard de 100 de grame.

Această inovație a devenit fundamentul identității mărcii, fiind protejată astăzi prin drepturi de proprietate intelectuală exclusive care interzic altor producători utilizarea acestui format specific pe piața germană.

Un alt element revoluționar introdus de Ritter Sport este ambalajul de tip Knick-Pack, care permite deschiderea ciocolatei printr-o simplă mișcare de îndoire a tabletei, eliminând necesitatea ruperii clasice a ambalajului de staniol.

Compania deține propria plantație de cacao în Nicaragua, numită El Cacao, care este una dintre cele mai mari și mai moderne din lume. De asemenea, rețetele lor exclud utilizarea aromelor artificiale, bazându-se pe ingrediente naturale și un conținut ridicat de unt de cacao, fapt care consolidează poziția mărcii în segmentul premium al produselor de larg consum.

