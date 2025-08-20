Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Timiș au fost sesizați, în dimineața zilei de miercuri, 20 august, de tatăl copiilor cu privire la dispariția celor doi.

Bărbatul a anunțat autoritățile, în jurul orei 07:15, că fiii săi, David Dumitrescu (9 ani) și Rafael-Avram Dumitrescu (14 ani), au plecat de acasă în urmă cu câteva zile și nu s-au mai întors.

Potrivit familiei, cei doi mai obișnuiau să plece de acasă, însă reveneau de fiecare dată.

Semnalmentele celor doi fraţi dispăruti:

– David Dumitrescu – 9 ani, 1,40 m înălțime, păr șaten spre blond, ochi căprui. Îmbrăcăminte: pantaloni gri, tricou galben, adidași albi/gri.

– Rafael-Avram Dumitrescu – 14 ani, 1,60 m înălțime, 47 kg, păr șaten, ochi căprui. Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare închisă, tricou gri, adidași albi.

Dacă i-ați văzut sau aveți informații care pot ajuta la găsirea minorilor, sunați la 112 sau mergeți la cea mai apropiată secție de poliție.

