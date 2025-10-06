Un dovleac crescut din pasiune și multă muncă

Gemenii, în vârstă de 64 de ani, au petrecut zilnic câte șase ore îngrijind dovleacul uriaș, până la momentul cântăririi oficiale la competiția „Giant Vegetable Weigh-Off” de la Wargrave Nursery, în Reading, comitatul Berkshire.

o fetita intinsa pe o paturica albastra langa unul dintre dovlecii uriași ai lui Ian Paton la pepiniera Pinetops din Lymington, Hants. Dovleacul gigant a devenit cel mai mare din lume in octombrie 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

„Nu am fi putut obține o asemenea dimensiune în aer liber. Secretul este sera, acolo totul e controlat și protejat de vreme”, au explicat ei.

Dovleacul a avut nevoie de aproximativ 130 de zile ca să crească dintr-o mică sămânță, de mărimea unei mingi de golf, până la dimensiunea actuală.

Cum au reușit performanța

Cei doi au povestit că succesul lor s-a datorat geneticii bune a semințelor, unei hidratări intense și îngrijirii constante. „Nu e vorba de prea multă mâncare, ci de multă apă. Fiecare plantă primește peste 500 de litri de apă pe zi”, au spus ei.

Pentru a evita efectele secetei și restricțiile impuse de autoritățile locale, gemenii au folosit un sistem de irigare prin picurare care reciclează apa, menținând pământul umed fără risipă.

O pasiune transmisă mai departe

Cultivarea dovleacului a devenit o adevărată tradiție de familie. Nepoatele gemenilor, Martha și Etta, de 6 și 7 ani, au participat cu entuziasm la pregătiri. „Le place să se joace printre plante și chiar vorbesc cu dovlecii”, au spus mândre bunicile.

Fotografiile realizate la seră le arată pe cele două fetițe urcate pe dovleacul uriaș, zâmbind fericite lângă creația familiei.

Record mondial confirmat

Competiția la care a fost prezentat dovleacul face parte din circuitul internațional Great Pumpkin Commonwealth, iar rezultatul a fost trimis pentru recunoaștere oficială în Recordurilor Guinness.

Până acum, recordul mondial era deținut de americanul Travis Gienger, al cărui dovleac cântărea 1.246,9 kilograme, înregistrat în 2023 la Half Moon Bay, California.

Gemenii britanici dețin deja recordul pentru cel mai mare dovleac din Regatul Unit, stabilit în 2022, când dovleacul lor a cântărit 1.204 kilograme.

