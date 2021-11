Doi ingineri au creat sala de clasă cu cel mai curat aer din București. „Am aruncat fumigene să vedem cum se răspândește aerul”

Copiii s-au întors de luni la școală, după o vacanță de două săptămâni. Prima întrebare pe care o are în minte inginerul Tiberiu Catalina, conferențiar la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, este „ce aer vor respira?”.

Este, de altfel, o întrebare-provocare care l-a ghidat în ultimii zece ani, de când a început să studieze calitatea aerului din unitățile de învățământ. Atunci nu exista amenințarea COVID-19, dar erau destule alte pericole. Un aer prost scade atenția la ore, iar pe termen lung poate duce la diferite boli respiratorii.

Profesorul Alexandru Croitoru

„Există măsurători care au luat în calcul de câte ori respiră elevii într-o cameră și cum li se tulbură vederea dacă stau într-un mediu poluat. Apar problemele de concentrare, neatenție, somnolență care vin ca urmare a creșterii de dioxid de carbon. Apoi, acel inamic nevăzut, mai vechi decât coronavirusurile, radonul”, a spus inginerul pentru Școala 9.

Radonul este un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului, care se găsește în pământ și poate fi absorbit din sol în locuințe. Studiile au găsit o legătură directă între radiațiile cu radon și îmbolnăvirea de cancer.

90% dintre școli nu au un sistem de ventilație corespunzător

Școlile sunt clădirile cu cel mai mare grad de ocupare și, în peste 90% dintre cazuri, nu există un sistem de ventilație corespunzător. Mai mult, studiile arată că locurile cu cel mai mare risc de infectare cu COVID-19 sunt spațiile închise. Cercetători în domeniul construcțiilor au cerut ca școlile să aibă sisteme de ventilație asemenea celor din spitale.

La începutul pandemiei, părinți sau autorități din toată țara au căutat soluții pentru dezinfectarea aerului și suprafețelor. Lămpile cu raze UV au fost soluția la îndemână, dar folosirea lor în clase a dus și la accidente, cum a fost într-o clasă de la Colegiul Gheorghe Lazăr din București, unde mai mulți copii au ajuns la spital cu probleme de vedere după ce o lampă a fost uitată deschisă în clasă mai mult de 15 minute, cât este indicat.

Așadar, nu se pune problema doar a soluțiilor care sunt numeroase pe piață, ci și a folosirii lor în condiții de siguranță.

Clasa fără reverberație și fără umbre

Cercetătorii Tiberiu Catalina împreună cu colegul său Andrei Istrate, de la Facultatea de Ingineria Instalațiilor, au venit în urmă cu un an să propună conducerii de la „Mihai Viteazul” să fie parteneri în proiectul-pilot. Au ales acest liceu pentru că este gard în gard cu facultatea.

Știau din măsurătorile anterioare că școlile au o calitate proastă a aerului, cu compuși organici volatili, dioxid de carbon și radon, dar de data asta experimentul era țintit spre găsirea de soluții.

Au primit ca „laborator” pentru experimentul lor sala care stătea cel mai prost la calitatea aerului, luminozitate, acustică, temperatură prea mare în timpul iernii.

Nu aveau finanțare pentru ce voiau să facă așa că pur și simplu au scormonit internetul și când găseau soluția tehnică potrivită, contactau firma și le cereau o sponsorizare. Așa au primit, la început, corpurile de iluminat și panourile acustice.

„Am placat pereții interiori cu materiale fonoabsorbante în niște culori frumoase care au schimbat tot aspectul interior al sălii. Dacă înainte timpul de reverberație era de 1,2-1,4 secunde, am reușit să-l coborâm la 0,8 secunde, am redus ecoul sălii”, explică Tiberiu Catalina.

Inginerul Tiberiu Catalina, verificând aparatul de ventilație

Pentru a regla temperatura au cumpărat cu bani din propriul buzunar robineți termostatați inteligenți care pot fi programați să se oprească la o anumită temperatură. „O idee bună ar fi să fie la nivel de școală, pentru că risipa e pe toată clădirea”, crede inginerul.

Trei soluții de ventilație

Cercetătorul le spune mereu oamenilor că deschiderea geamurilor este eficientă doar pe timpul în care geamurile rămân deschise. „E o chestie punctuală de 5-10 minute. Apoi dioxidul de carbon și alți compuși o iau iarăși în sus, în 10-15 minute după ce se închid ferestrele există iarăși acumulare”.

Misiunea cea mai importantă a fost de schimbare a aerului și au testat trei soluții, cu prețuri diferite. Cea mai ieftină a fost montarea unor grile în ramele geamurilor prin care poate intra o anumită cantitate de aer din afară.

„Este o soluție dependentă de diferențele de presiune de pe fațadă, adică dacă bate vântul o să intre mai mult aer, iar în condiții normale, intră puțin aer, vreo 10-15 metri cubi pe oră per grilă. Grila mai are un dezavantaj, creează niște punți fonice, adică e clar că poate să intre zgomotul de afară”, explică cercetătorul rezultatele. Au făcut măsurători înainte și după și au observat că grilele reduc dioxidul de carbon cu 20-25%.

Andrei a construit o cutie acustică pentru atenuarea zgomotului

A doua soluție a fost un ventilator pe care l-au montat într-un ochi de geam. Aerisea foarte bine sala de clasă, dar era zgomotos, așa că Andrei a construit o cutie acustică pentru atenuarea zgomotului. Ventilatorul pornea când simțea că se depășește o anumită cantitate de dioxid de carbon în sală. „Acest ventilator a costat 1.500 de lei, imbatabil din punctul de vedere al prețului. Problema era că pe timp de iarnă era mai puțin utilizabil fiindcă aducea aerul de afară cu -10 grade, nu avea recuperare de căldură. Rezolva însă problema calității aerului”, a mai spus Tiberiu.

Cea mai eficientă soluție a fost și cea mai scumpă, 30.000 de lei: o unitate de ventilație făcută special pentru sălile de clasă, donație de la o firmă cehă. Un dulap de 110 kilograme, pus în spatele clasei, ancorat de pardoseală și cu un sistem de tubulatură pus prin ochiurile de la geam. „Am început seria de teste: am aruncat fumigene să vedem cum se răspândește aerul. Am umplut sala de fum și am pornit aparatul să vedem pe unde o ia jetul de aer. Am făcut și test acustic”, povestește pașii parcurși.

Echipamentul este foarte bun, poate să aducă până la 1.000 de metri cubi pe oră. Adică asta înseamnă că putem aduce chiar și 30-36 de metri cubi pe oră per copil, ceea ce este calitate IDA 1 (cea mai ridicată calitate a aerului). Tiberiu Catalina, conferențiar la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor:

Toate soluțiile găsite de cercetători au fost prezentate pe pagina de Facebook a proiectului, au făcut webinarii și au fost deschiși să ofere consultanță primăriilor care își doresc să investească în soluții de aerisire a școlilor. Nu au primit însă solicitări. „Noi ne-am zbătut în campanii să subliniem importanța sistemelor de ventilație. Din păcate, văd primării care nici la construcții noi nu fac din start sistemul de ventilare centralizat, deși există normative care spun care este cantitatea de aer pe copil”.

Mai multe despre clasa cu cel mai curat aer, pe Școala 9.

